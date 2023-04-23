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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川提「鐵皮屋頂變彩色光電板」政策　北市研議「定點試辦」

▲▼台北市副市長李四川。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

▲台北市副市長李四川。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

昨（22）日為世界地球日，台北市副市長李四川23日提議，如果將台北市屋頂的鐵皮，全部換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容時，「是不是會變更美？」引發網友正反熱議。對此，台北市政府發言人殷瑋補充道，倘若可以的話，市府會思考能否從「定點試辦」開始規劃，但目前都還在構思與討論階段。

針對李四川拋出將鐵皮屋頂換成彩色光電板想法，殷瑋23日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，此為論壇上拋出來的政策構想，本來公民社會就有相關討論，現在希望能讓公民社會跟各界有充分討論機會，倘若可以的話，北市府會思考能否從「定點試辦」開始規劃，屆時再研擬政策實質內容，並提供各種多元想法。

至於「定點試辦」區域為何？殷瑋回應，這會牽涉很多事項，並且需要一定的過程，目前市府都還在構思與討論階段。

李四川23日於臉書表示，自己上週接待葡萄牙國會議員來訪，因為葡萄牙日照很長，再生能源高達50%，台北市如果能將市區屋頂鐵皮，全部換成彩色的光電板，這樣不但可以產生綠能源，還可以改變市容。

面對李四川的想法，網友們評價兩極，有些人表達支持「可行喔很好」、「這個主意好，比起種田地影響農作好太多了」、「可以分區試辦」，但也有人憂心「是否温度會升高」、「光電版又是另類的環境污染」。

▼台北市環保局長吳盛忠，背後為印有台北市政府、環保局LOGO的彩色太陽光電板。（圖／台北市環保局提供）

▲▼台北市環保局長吳盛忠，背後為印有台北市政府、環保局LOGO的彩色太陽光電板。（圖／台北市環保局提供）

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