LIVE／參選2024起手式？侯友宜出訪新加坡　16:30機場行前談話

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（19）日出訪新加坡，展開為期4天3夜的市政國際交流，是他連任後首度出訪，期間將參訪包括南洋理工大學在內之新加坡公私部門，並將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。侯友宜將於今天16時30分在桃園機場發表行前談話，《ETtoday新聞雲》將為您直播。

侯友宜今天率領4位女性局處首長，包括經發局長何怡明、秘書處長饒慶鈺、新聞局長張愛晶以及青年局長邱兆梅，搭機前往新加坡展開為期4天3夜的市政國際交流。侯友宜昨受訪表示，新北市與新加坡本來就有密切互動，包括新北耶誕城的光雕秀就是源自星國的技術，市府大力推動的銀新未來城也是向新加坡借鏡，透過出訪更能深入瞭解新加坡在疫情後的蛻變。

侯友宜今受訪也說，新加坡在國家發展上非常有自信，自立自強往前走，可以藉此機會見面聊一聊，希望在全球化過程中，要有信心跟大家介接，扮演穩定區域的角色。由於新加坡是2015年馬習會所在地，因此被聯想是否會發表兩岸論述？侯表示，大家都很清楚台灣國際情勢，有地緣政治的關係，也要扮演台海區域的穩定，這些穩定攸關東亞地區甚至印太平洋連線上關鍵的位置，我們很清楚了解自己身處的位置。