郭台銘、侯友宜誰比較好打？　民進黨高層：互有消長

▲鴻海集團創辦人郭台銘、新北市長侯友宜。（合成圖／資料照）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統大選即將開打，被藍軍視為最強人選的新北市長侯友宜遲未正式表態參選，而鴻海集團創辦人郭台銘也積極爭取提名。據轉述，民進黨秘書長許立明19日在中常會表示，民進黨目前無法預測將由侯友宜或郭台銘出線，也無法評估誰比較好打、誰比較不好打，雙方互有消長，請黨內密切關注動態發展。

據轉述，許立明今天下午在中常會黨務報告階段談及，社會各界都在關注國民黨總統初選，侯友宜與郭台銘之間的競爭狀況，民進黨也要關注其動態發展，而民進黨中央有做總體評估，郭台銘與侯友宜態勢彼此互有消長，不過，目前無法預測將會是誰出線，也無法預估誰比較好打、誰比較不好打，所以現在要看看在戰略、攻防上如何調整。

此外，民進黨中常會今天邀請國立台北教育大學東南亞區域管理碩士學程東協人力教育中心主任林詠能以「新住民在台灣：社會調適與未來政策建議」為題進行專案報告。

民進黨主席賴清德聽取專案報告後裁示，預祝在台灣和所有的穆斯林朋友開齋節快樂，這幾十年來，台灣新住民加上新二代的人數已經突破百萬人，對這塊土地的家庭、社會、國家，貢獻許多心力，除了心存感激，也要為他們的未來注入希望，讓不同文化在此落地生根；未來，也要一起努力，讓新住民母語傳承課程、職能培訓、法規配套、教學資源等層面持續深化，打造更有韌性的社會，讓台灣充滿更公平的機會。

賴清德補充，推動多元價值、尊重多元族群是民進黨的核心價值，民進黨中央黨部已進行組織結構調整，「新住民事務委員會」已升格成立「新住民事務部」，未來新住民政策及組織工作將由新住民事務部負責，新住民事務委員會已完成階段性任務。因此，會中通過廢止「民主進步黨中央黨部新住民事務委員會設置要點」，另於新住民事務部下成立「新住民事務諮詢委員會」，廣邀各國新住民擔任諮詢委員，定期開會蒐整意見做為制定政策的方向。