「郭台銘是很嫩政治素人」　游盈隆：53度微熱人氣選總統是不足的

▲郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選2024總統，台灣民意基金會董事長游盈隆19日在廣播節目《千秋萬事》中表示，郭台銘舉行的「老式記者會」對他有傷，他自認低調誠懇，但他仍在很多問題上閃躲，老派言論聽在社會大眾、尤其是年輕人耳裡很刺耳，「他畢竟是很嫩的政治素人」；且郭台銘的人氣溫度也僅「53度」，他認為，「微熱的」人氣，競選總統是略顯不足的。

郭台銘18日所舉行的記者會，限制在場記者直接對郭台銘提問，改成要求每一位記者將問題寫在提問單，再由主持人「代問」，這也造成問題遭到微調或詞不達意。對此，游盈隆19日在廣播節目上表示，以自己過去30年的經驗看，這是一場「失敗的記者會」，成功的記者會應該是把訴求傳達給社會大眾。

游盈隆表示，郭台銘身為想要爭取大位的可能總統候選人，態度應該是比較謙卑、誠懇跟自信的，但昨天的記者會讓他感覺，郭台銘想要「單向傳達」個人的心聲跟想法，單向傳播又是控制下的QA（指記者提問），記者沒有機會直接對郭台銘提問，這會讓人覺得之前是不是有演練過，在他看來「郭董覺得這是他想要的記者會，但這不是社會大眾想要看到的記者會」。

游盈隆說，郭台銘下了這麼大決心參選，爭取國民黨提名應該是有備而來，應該很自信才對，但看起來不是這樣，「這場記者會對我來說，是老式的人所醞釀出來的老式記者會，我認為是有傷的」。

游盈隆指出，這或許是真正的、原汁原味的郭台銘，他自覺非常低調誠懇、很真誠，但是他在很多問題上閃躲，動不動就提對國民黨主席朱立倫有信心、對黨中央有信心，這種老派言論，聽在社會大眾，尤其是年輕人耳裡是很刺耳的。

游盈隆強調，自己對郭台銘沒有特別負面或敵意，他是就自己專業政治學者、觀察家的角度來看，他認為郭台銘依舊是「很嫩的政治素人」，他表現出來就是政治新兵。他說，至於郭台銘常常提到民眾黨主席柯文哲，這就是要表達出對民眾黨的善意，這是選戰考量，而避開新北市長侯友宜也是選舉考量，就是不想要公開得罪侯友宜。

另外，在感情溫度計的測量上，游盈隆表示，這是測量人民對政黨、政治人物的感覺，在台灣過去十幾年的調查經驗看，這是非常好的測量工具，可以精準測量特定政治人物或公眾人物，在社會大眾的心理。

在郭台銘的溫度測量方面，游盈隆指出，2021年時有幫郭台銘測過，那時候他幫助台灣爭取BNT疫苗，當時社會風評非常好；再往前，2019年時，郭台銘爭取國民黨提名，他也有做過一次，加上這一次總共有三次調查，可以清楚看到郭台銘在整體社會形象與觀感的變化。

游盈隆說，4年前郭台銘要參選時是「49度」，整體對他的感覺「不到50度」，這等於是沒有好感也沒有反感，也就是說4年前表現是不理想的；不過在2021年爭取BNT疫苗時，郭台銘的溫度衝到「75度」，這是非常高的，那時候台灣人對疫苗非常徬徨，75度代表他是不得了的慈善企業家。

不過，游盈隆指出，此刻的郭台銘溫度回到「53度」。他認為，53度比4年前要好，但光是微熱的人氣、熱度，足不足以競爭總統？「我認為是略顯不足的」。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

