　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭台銘是很嫩政治素人」　游盈隆：53度微熱人氣選總統是不足的

▲▼郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選2024總統，台灣民意基金會董事長游盈隆19日在廣播節目《千秋萬事》中表示，郭台銘舉行的「老式記者會」對他有傷，他自認低調誠懇，但他仍在很多問題上閃躲，老派言論聽在社會大眾、尤其是年輕人耳裡很刺耳，「他畢竟是很嫩的政治素人」；且郭台銘的人氣溫度也僅「53度」，他認為，「微熱的」人氣，競選總統是略顯不足的。

郭台銘18日所舉行的記者會，限制在場記者直接對郭台銘提問，改成要求每一位記者將問題寫在提問單，再由主持人「代問」，這也造成問題遭到微調或詞不達意。對此，游盈隆19日在廣播節目上表示，以自己過去30年的經驗看，這是一場「失敗的記者會」，成功的記者會應該是把訴求傳達給社會大眾。

游盈隆表示，郭台銘身為想要爭取大位的可能總統候選人，態度應該是比較謙卑、誠懇跟自信的，但昨天的記者會讓他感覺，郭台銘想要「單向傳達」個人的心聲跟想法，單向傳播又是控制下的QA（指記者提問），記者沒有機會直接對郭台銘提問，這會讓人覺得之前是不是有演練過，在他看來「郭董覺得這是他想要的記者會，但這不是社會大眾想要看到的記者會」。

游盈隆說，郭台銘下了這麼大決心參選，爭取國民黨提名應該是有備而來，應該很自信才對，但看起來不是這樣，「這場記者會對我來說，是老式的人所醞釀出來的老式記者會，我認為是有傷的」。

游盈隆指出，這或許是真正的、原汁原味的郭台銘，他自覺非常低調誠懇、很真誠，但是他在很多問題上閃躲，動不動就提對國民黨主席朱立倫有信心、對黨中央有信心，這種老派言論，聽在社會大眾，尤其是年輕人耳裡是很刺耳的。

游盈隆強調，自己對郭台銘沒有特別負面或敵意，他是就自己專業政治學者、觀察家的角度來看，他認為郭台銘依舊是「很嫩的政治素人」，他表現出來就是政治新兵。他說，至於郭台銘常常提到民眾黨主席柯文哲，這就是要表達出對民眾黨的善意，這是選戰考量，而避開新北市長侯友宜也是選舉考量，就是不想要公開得罪侯友宜。

另外，在感情溫度計的測量上，游盈隆表示，這是測量人民對政黨、政治人物的感覺，在台灣過去十幾年的調查經驗看，這是非常好的測量工具，可以精準測量特定政治人物或公眾人物，在社會大眾的心理。

在郭台銘的溫度測量方面，游盈隆指出，2021年時有幫郭台銘測過，那時候他幫助台灣爭取BNT疫苗，當時社會風評非常好；再往前，2019年時，郭台銘爭取國民黨提名，他也有做過一次，加上這一次總共有三次調查，可以清楚看到郭台銘在整體社會形象與觀感的變化。

游盈隆說，4年前郭台銘要參選時是「49度」，整體對他的感覺「不到50度」，這等於是沒有好感也沒有反感，也就是說4年前表現是不理想的；不過在2021年爭取BNT疫苗時，郭台銘的溫度衝到「75度」，這是非常高的，那時候台灣人對疫苗非常徬徨，75度代表他是不得了的慈善企業家。

不過，游盈隆指出，此刻的郭台銘溫度回到「53度」。他認為，53度比4年前要好，但光是微熱的人氣、熱度，足不足以競爭總統？「我認為是略顯不足的」。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
李明璇宣布不選板橋立委！　有「資深議員」再挑戰
快訊／警局搜出毒品！　4名員警被帶走
快訊／林昀儒突宣布退賽！　緊急返台檢查
快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛、就從新北開始
快訊／下暴雨！國道2車追撞　回堵5km
快訊／下午起風樹倒了！　新莊女騎士遭擊落
快訊／最強春雨發威！　9縣市發布大雨特報
法國男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地　殘暴影片曝
制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精...留下萬元失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

快訊／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕儀式　顏寬恒回應了

李明璇宣布不選板橋立委！　喊話：願意為黨奮戰「更艱困選區」

快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛、就從新北開始

當總統要先做3件事　柯文哲：再搞狗屁倒灶的事就「殺無赦」

賴清德見AIT主席邀去台南走走　羅森柏格喊期待：美食特別吸引我

「郭台銘就只是個過程」　游盈隆：國民黨的選擇就是侯友宜

LIVE／參選2024起手式？侯友宜出訪新加坡　16:30機場行前談話

「侯友宜訪星動起來對選情好」　游盈隆：若見李顯龍就不得了

三級機關首長擬採「雙軌制」　賴士葆開轟：恐摧毀文官制度

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

快訊／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕儀式　顏寬恒回應了

李明璇宣布不選板橋立委！　喊話：願意為黨奮戰「更艱困選區」

快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛、就從新北開始

當總統要先做3件事　柯文哲：再搞狗屁倒灶的事就「殺無赦」

賴清德見AIT主席邀去台南走走　羅森柏格喊期待：美食特別吸引我

「郭台銘就只是個過程」　游盈隆：國民黨的選擇就是侯友宜

LIVE／參選2024起手式？侯友宜出訪新加坡　16:30機場行前談話

「侯友宜訪星動起來對選情好」　游盈隆：若見李顯龍就不得了

三級機關首長擬採「雙軌制」　賴士葆開轟：恐摧毀文官制度

郭台銘記者會「負評滿天飛」　遭轟很嫩、沒誠意「僅是藍營提名過程」

兄弟一壘多達11人！高宇杰也加練　助總盼他有更多出賽空間

快訊／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕儀式　顏寬恒回應了

深夜車窗被打破！女目睹「黑熊狂喝69罐汽水」　滿地空罐傻眼

人口數將被印度超越　陸：人口紅利要看「質量、人才」

玻璃屋旁是綠油油田野！不限時礁溪咖啡廳　西瓜吐司徐若瑄也愛吃

永慶房屋推「買屋力找房」搭配「線上問」　幾個步驟就能找到理想房

「阿公不見了」他急PO網協尋　斗六警員6小時後終於尋獲

那瑪夏與企業聯手種吉野櫻造林　打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地

慘！大都會強投又受傷　先發已3人進傷兵名單

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

韓國瑜默認想選總統？　韓粉：誰初選不從就剁他手腳

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

財產申報出爐！柯文哲存款2131萬　任8年市長縮水136萬

快訊／民進黨初選民調出爐　許淑華47.56%出線

郭台銘記者會有多扯？　她四千字控訴：手寫題目單、問題遭竄改

不滿被「抄家滅族」　何志偉1100提告王世堅

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

最新！侯友宜正面聲量13％　1事炸鍋

被何志偉告誹謗　莊瑞雄：招架不住就回家找爸爸媽媽

為出席起駕宴　顏清標狂盧醫師請假

快訊／國軍高階將領最新人事曝　梅家樹接任參謀總長

快被打爆！藍委喊話黨中央趕快徵召侯友宜　「再拖下去就不用玩了」

行政院三級機關組改　首長擬採雙軌制

幕後／郭台銘30天「類初選」尬侯友宜　知情人：配合朱立倫運作

更多熱門

相關新聞

LIVE／參選2024起手式？侯友宜出訪新加坡　16:30機場行前談話

LIVE／參選2024起手式？侯友宜出訪新加坡　16:30機場行前談話

新北市長侯友宜今（19）日出訪新加坡，展開為期4天3夜的市政國際交流，是他連任後首度出訪，期間將參訪包括南洋理工大學在內之新加坡公私部門，並將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。侯友宜將於今天16時30分在桃園機場發表行前談話，《ETtoday新聞雲》將為您直播。

郭台銘、侯友宜誰比較好打？　綠高層：互有消長

郭台銘、侯友宜誰比較好打？　綠高層：互有消長

肯定侯友宜赴星國、郭台銘訪日　朱立倫高喊2次「我忍辱負重！」

肯定侯友宜赴星國、郭台銘訪日　朱立倫高喊2次「我忍辱負重！」

郭侯柯三分天下　藍白合計大於綠

郭侯柯三分天下　藍白合計大於綠

幕後／郭台銘30天「類初選」尬侯友宜　知情人：配合朱立倫運作

幕後／郭台銘30天「類初選」尬侯友宜　知情人：配合朱立倫運作

關鍵字：

郭台銘游盈隆

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

下載APP「霜淇淋免費吃」

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面