「郭台銘就只是個過程」　游盈隆：國民黨的選擇就是侯友宜

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆19日在廣播節目專訪中指出，郭台銘昨日的記者會很失敗，「絕對不是社會期待的記者會」，直言該場記者會的表現對郭台銘很傷。游受訪時進一步說，郭的記者會安排很威權、很單向，呈現方式絕對是反效果；至於國民黨陷入的郭、侯抉擇，游盈隆指他做的民調兩人差距高達14百分點，他直言「從很多跡象看起來，國民黨無可選擇就是選擇侯友宜，郭台銘就只是一個過程」。

針對在節目上對郭台銘18日召開記者會一事有批評，游盈隆接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時說，他只是很客氣地批評一下，「他昨天那樣的記者會呈現，給人的印象不可能好，過程特別是在QA部分，讓人感覺到很不尊重媒體」。

游盈隆解釋，對於郭台銘這樣的表現感到訝異，不應該是這樣，這是郭的第2場記者會，目的就是要向社會大眾說明參選的理由，所以就是希望讓社會大眾聽聽你要講什麼，同時社會大眾也希望藉由記者跟郭的互動、問答，多了解一點郭。

「但昨天的安排很『威權』、很單向。」游盈隆直言，郭台銘舉行的記者會根本是在控制之下的記者會，政治性這麼高的記者會，用那種方式呈現絕對是反效果，「我對他沒有特別的好惡，只是客觀描述」。

至於國民黨目前陷入郭台銘、侯友宜2者之間的選擇，游盈隆說，根據他做的民調，「郭、侯之間的差距很大」。細看民調，針對國民黨總統提名侯友宜跟郭台銘之間，比較傾向支持誰，結果相差約14個百分點，「國民黨內互比，此時此刻，侯友宜會領先郭台銘14個百分點，差距很大」。

接著游盈隆說，若用對比式的民調，侯友宜、郭台銘分別跟賴清德、柯文哲對比，「侯友宜輸賴清德3.7個百分點，郭台銘輸賴清德9.1個百分點，一來一往等於侯、郭差距5.4個百分點」。

談到侯友宜能夠持續領先郭台銘的原因，游盈隆認為，國民黨在野也已經快8年了，失去政權的痛苦外人沒辦法理解；他說，前總統馬英九曾講過，「阿扁執政8年，國民黨是失落的8年，蔡英文上來又是失落的8年」，失去政權是很痛苦的、是無根的，國民黨希望拿回政權，理智上來說會挑一個民意支持度比較高的人來參選，「看起來國民黨本土派10個有9個都在推侯友宜」。

至於侯友宜前往新加坡參訪，被解讀是參選總統的起手式，這樣的規劃是否加分？游盈隆說，「至少沒有壞處」，他就去搞個城市交流，大家都在玩出口轉內銷，去新加坡晃一下、講一些話，「不會有壞處，沒什麼損失，但能否得分要看他表現」。