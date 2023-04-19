「侯友宜訪星動起來對選情好」　游盈隆：若見李顯龍就不得了

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

針對新北市長、國民黨2024可能總統參選人侯友宜19日出訪新加坡，台灣民意基金會董事長游盈隆在廣播節目《千秋萬事》中表示，動起來總是好事，對於選情比較好；他認為，如果跟新加坡總理李顯龍見面就是不得了的事情，雖然機會不大但仍祝福侯友宜。

侯友宜19日下午啟程訪問新加坡，游盈隆在廣播節目上表示，動起來總是好事情，這對於侯陣營來說，選擇新加坡也是最安全、最保險的，這是不會出錯的一個選擇，畢竟新加坡是華語國家，雖然是講英文，自己過去也有去訪問的經驗，對於當地印象滿好的，非常清新乾淨的城市。

游盈隆表示，侯友宜要選總統如果只談市政，那就對他幫助不大，既然要去，新加坡是城市國家，既是一個城市也是一個國家，「李顯龍如果跟他見面，就不得了事情」。

游盈隆說，新加坡在國際政治的處理上滿靈活的，台灣也要總統大選了，這時候侯友宜去，如果李顯龍願意見面那是很大的決定，他評估雖然機會不大但仍然祝福侯友宜。

游盈隆強調，無論如何動起來對選情比較好，這是沒有疑問的，但重點是台灣人會好奇侯友宜在新加坡講什麼，如果還是講中華民國是國、台灣是家這一類陳腔濫調，那沒有加分，大家急於看到「新的侯友宜」，一再講陳腔濫調人民遲早會覺得無趣。