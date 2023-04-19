民進黨立委初選駁火　賴清德要求避免爭端：一定要公正公開

▲民進黨主席賴清德主持中常會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選民調如火如荼，台北市第二選區（士林、大同）、台南市第一選區（溪北）等選區競爭激烈，參選人連日隔空駁火，引發社會高度關注。據轉述，民進黨主席賴清德19日主持中常會時，語重心長地說，「初選一定要公正、公開去執行，避免爭端，請民調中心要確實執行」。

據轉述，賴清德今天下午主持中常會時，一開場就提出3點叮嚀：第一，初選一定要公正、公開去執行，避免爭端，請民調中心要確實執行；第二，立法院針對黑金槍毒背景的防範杜絕修法在委員會已經通過，後續再請立法院黨團總召柯建銘跟各位委員協助，能夠讓這些法案順利在這個會期三讀通過，回應社會期待；第三，也請各位委員要特別關注有關中國對台灣進行貿易壁壘的調查，整個後續發展。

與會人士透露，針對部分選區初選競爭激烈，民進黨秘書長許立明今天會中談及，請黨內同志在初選結果出來以後，就往下一步走，不要再有一些爭議性，大家一起努力打大選比較重要。

另外，針對高雄市第三選區現任立委劉世芳退選後，該選區形成無人登記，據轉述，正國會中常委陳茂松今天建議該區提名應採初選，但因上周中執會已將該案交由2024大選提名策略小組進行研議，今日並無進一步討論。