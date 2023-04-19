2024誰挑戰江啟臣、楊瓊瓔？　蔡其昌：推薦陳柏惟「兩區都適合」

▲前立委陳柏惟動向備受矚目。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選戰即將開打，前立委陳柏惟退黨後轉型擔任政論節目主持人，但政壇依舊關注他是否將「復出」再戰。立法院副院長蔡其昌表示，民進黨有整體考量，他也不是選對會（指2024大選提名策略小組）成員，不過，他認為陳柏惟對戰身為國民黨前主席的江啟臣有話題性，而國民黨立委楊瓊瓔的選區比較都會，陳的打法比較有利，已推薦黨「這個人可以考慮」。

蔡其昌今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，針對主持人周玉蔻關注，是否想要把台中唯二國民黨籍的立委江啟臣、楊瓊瓔都「幹掉」？蔡其昌說，民進黨會推出很優秀的人選，做的會比他們更好；周追問，陳柏惟又不能兩個地方都去選？蔡說，他不是選對會（指2024大選提名策略小組）的人，他其實不知道，不過，他認為放陳柏惟在那個地方很可惜，因此他有推薦過陳柏惟。

蔡其昌分析，陳柏惟若挑戰江啟臣或楊瓊瓔，他認為兩個地方都可以，因為陳柏惟被國民黨罷免，挑戰身為前主席的江啟臣有話題和意義；另一方面，楊瓊瓔的選區潭子、大雅、神岡基本上跟台中市發展連結在一起，比較都會，而陳柏惟習慣操作的打法，在都會會比較有利。

蔡其昌表示，雖然陳柏惟沒有經營這兩個選區，因為他沒有在這兩個選區擔任過任何公職，但是畢竟他在台中這麼長的時間，到處在輔選，立委、市長、市議員都輔選，所以這些地方他都跑太多次了，不能說是「完全沒基礎」，加上陳柏惟擁有全國性知名度，擔任電視節目主持人，「所以我覺得他兩個點都蠻適合的」。