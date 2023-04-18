2024勝負已定？　黃偉哲：郭台銘＋侯友宜「賴清德也不會輸」

▲台南市長黃偉哲（右）接受資深媒體人黃光芹（左）專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

台南市長黃偉哲18日點評2024選戰情勢，他表示，民進黨總統參選人賴清德從政經歷完整，相較藍營的新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，一人缺國際觀，一人缺地方歷練，兩人資歷加起來，賴清德都不會輸，所以覺得賴清德在這些條件下應該會贏。

黃偉哲日前接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，節目於18日播出。

針對2024選戰情勢，黃偉哲說，這要「好好說代誌（好好說事情）」，賴清德具有國際觀、中央與地方政績，包括立委、國代、市長、閣揆、副總統等經歷，相較藍營的新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，一人有國際觀，另一個較缺乏，還有一人具地方歷練，另一人較缺乏，所以兩人加起來，相信賴清德資歷都不會輸，因此認為賴清德會贏。

黃偉哲表示，且賴清德家人也沒有經濟利益在其他國家，所以覺得賴清德在這些條件下應該會贏。黃光芹追問，2024勝負是否已定？黃偉哲回應，「我覺得是」，因為從候選人本質比較，相信大多數媒體做民調都會是賴清德獲勝。

至於如何看侯友宜，黃偉哲說，「他是一個非常厲害的人，不然他這幾年市政滿意度跟連任得票數是如何來的？不過就像我自己很會選立委，甚至得票率全國第一，那為何選市長只差5萬票？因此認為侯友宜很厲害，但要選總統不是很厲害就夠」。

黃偉哲補充，侯友宜在新北市政績很穩定，得票率也都很前面，且自己的滿意度民調只有贏過侯友宜一次，就是2018年剛當選100天時，後來就都沒贏過，所以侯是有厲害的地方，但選總統還需要更多。