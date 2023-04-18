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民調／7成民眾讚普發6千現金對生活有幫助　「這族群」最有感

▲▼普發6千現金民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲普發6千現金民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

蔡政府自6日起普發現金6千，台灣民意基金會18日公布最新民調，72.9%民眾認為對生活有幫助、23.9％認為沒幫助，若和年齡交叉分析，20-24歲年輕人對該項政策最有感，高達83%覺得對其日常生活所需有幫助，若以職業區分，則以農民、學生和家庭主婦族群最滿意該項政策。

關於國人對政府全民普發六千元的感覺，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，高達七成三覺得政府普發 6000 元現金對其日常生活所需是有幫助的，二成四覺得沒幫助。如果換算成實際人口數，大約有一千四百萬成年人需要這筆錢補貼日常生活。

民調詢問，「民進黨政府自4月6日起全民普發6000元現金。請問，這筆錢對您日常生活所需，有沒有幫助？」結果發現：13%非常有幫助，59.9%還算有幫助，16.7%不太有幫助，7.2%一點也沒幫助，3.3%沒意見、不知道。

台灣民意基金會表示，如果換算成實際人口數，大約有一千四百萬成年人需要這筆錢補貼日常生活。這項發現透露了一個重要訊息，儘管台灣每人每年平均國民所得在世界排名不差，但過著苦哈哈日子的台灣人還不少。

若和年齡交叉分析，此次政府普發現金6000元，最有感覺的是20-24歲年輕人， 高達83%覺得對其日常生活所需有幫助，其次是25-34歲和65歲及以上，至少77％覺得有幫助，35-44歲，71％覺得有幫助，45-54歲，66%覺得有幫助，55-64歲，68%覺得有幫助。

從職業背景看，最有感覺的是農民、學生和家庭主婦，分別有88%、85%、及78%覺得對其日常生活所需有幫助。

若和從地理區域交叉分析，最有感區域依序為中彰投（79%）、雲嘉南（75%）、桃竹苗（74%）、基宜花東金馬（72%）、高屏澎（71%）、台北市（69%）、 新北市（68%）。

本次調查訪問期間是2023年4月9日至11日三天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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