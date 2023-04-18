柯文哲「不畏戰不求戰」　民進黨肯定：台灣最大共識

▲民眾黨主席柯文哲訪美。（圖／民眾黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲16日赴哈佛大學談國防政策時談及，兩岸必須對話，減少誤解與擦槍走火，民眾黨主張「不求戰不畏戰」，不像民進黨求戰、國民黨畏戰。對此，民進黨發言人張志豪18日表示，柯文哲顯然誤解了民進黨的主張，民進黨自黨外時期就訴求「和平非暴力」，因此，樂見民眾黨與民進黨採取相同主張，「不求戰不畏戰」是台灣社會的最大共識。

張志豪今天表示，總統蔡英文與副總統兼總統參選人賴清德皆多次強調「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，這也是民進黨一貫秉持的政策立場，而柯文哲提出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，其實與民進黨看法一致，樂見柯文哲能與民進黨站在相同立場，體認到台灣只有自我準備充足，並憑藉堅實的防衛決心和實力，才能保障國家的安全，與維護區域和平。

另外，張志豪強調，民進黨從來不會求戰，柯文哲的認知顯然存在誤解，與事實完全不符，台灣沒有主流政黨會期盼發生戰爭，何況民進黨自黨外時期以來就訴求「和平非暴力」，賴清德也說民進黨不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，但是台灣必須靠自己的實力才有真正可靠的和平，相信台灣民眾也會認同這樣的主張。

張志豪指出，柯文哲多次重申在兩岸互動上應該基於「5個互相」，包括「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解」，其精神與目標與賴清德提出「在對等與尊嚴原則下，透過兩岸對話與交流增進彼此『了解、理解、諒解與和解』」的呼籲相當一致，代表台灣社會都認同，兩岸應在不設政治前提下，推動健康有序交流，這是台灣民眾的共同期待，也符合台灣國家的整體利益。

張志豪重申，民進黨願意在不設前提下與對岸展開良性互動，但兩岸關係穩定發展的關鍵，應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，呼籲中共能正視到台灣不分黨派的主流民意，與台灣共同推動兩岸善意的累積與良性的互動，打造兩岸關係和平穩定的發展前景。