印尼擬「撤僑35萬人」計畫　江啟臣憂：下一步是否限制勞力輸台？

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

印尼媒體日前稱當局已為在台印尼人擬定緊急應變計畫，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈向中央社表示，這類計劃不只因應台灣最近情勢，印尼在各國的代表處都需按照標準作業程序制定相關計畫。對此，國民黨立委江啟臣17日透過臉書提出隱憂，現在是撤僑計畫，若台海情勢更加險峻，下一步會不會限制勞力輸台？

江啟臣表示，有媒體報導印尼正擬定應變撤僑計畫，這是繼過去美國、日本傳出撤僑計畫後，又一國家傳出撤僑計畫，恐怕是認為台海情勢不穩，必須預先擬定計畫因應，他也憂嘆，「今天是撤僑計畫，若情勢更加險峻，下一步會不會限制勞力輸台？」

江啟臣指出，2021年經濟學人就稱台灣是全球最危險的地方，2年過去，美中對抗加劇，兩岸關係緊張持續升溫毫無和緩。他提到，在地緣政治影響下，台海局勢受到全球關注，面對可能的衝突，為了降低風險，各國開始進行產業供應鏈的移轉，從過去的成本考量，到現在提升為國安層次，而此次傳出的印尼撤僑計畫，更凸顯兩岸緊張下對未來跨境勞動力流動可能的影響。他也示警，未來若台海持續不穩，甚至被列為高風險地區，移工輸出國恐因此調整勞力輸出政策，不只是衝擊國內產業，更將影響各國來台投資意願。

江啟臣強調，美中台三方互動，影響的不只是台灣安全，更擴及區域穩定和全球安全。他認為，我們應該警惕這種情況的發展，政府更應採取有效措施來維護台灣安全和台海穩定，同時積極與國際社會合作，共同維護台海和平穩定及臺灣安全，以減少國際社會對臺灣的擔憂和影響，「台灣安全及臺海和平攸關全球共同利益，台灣越安全世界才能更穩定，台海越穩定世界才能更賺錢。」

針對此事，我外交部回應，中國對台軍事威脅升高，引起週邊國家關切，而保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，外交部持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國為保護在台公民所需的必要協助。