民調／蔡英文支持度回溫至44％　他點關鍵：正式宣告脫離執政困境

▲總統蔡英文滿意度。（圖／台灣民意基金會提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會18日公布最新民調，對於總統蔡英文處理國事方式，有44％民眾贊同、43％不贊同，與上月調查相比，贊同者增加2.1個百分點、不贊同者減少1.8個百分點，台灣民意基金會分析，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，蔡英文任內的第三次執政困境經歷四個月後暫時解除了。

民調詢問，「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：11.2%非常贊同，32.8%還算贊同，23.4%不太贊同， 19.4%一點也不贊同，13.2%沒意見、不知道或拒答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，44％基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，43％不贊同，贊同者比不贊同者多1.2個百分點。台灣民意基金會分析，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，蔡英文任內的第三次執政困境經歷四個月後暫時解除了。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，蔡英文聲望出現微妙變化，「總統職務表現贊同率」增加2.1個百分點，而「總統職務表現不贊同率」減少1.8個百分點。台灣民意基金會表示，如今贊同蔡英文國家領導方式的人，比不贊同者多1.2個百分點，正式宣告脫離第三次執政困境。

台灣民意基金會直言，然而，贊同者與不贊同者相差只有1.2個百分點，民怨或社會不滿的聲音仍相當強勁，不可輕忽。若從長期趨勢看，蔡英文總統聲望目前仍在低檔徘徊，還沒完全走出2022九合一地 方選舉敗戰的陰影。

台灣民意基金會分析，即便剛完成曝光度極高的元首外交和蔡麥會，再加上蔡政府4月上旬推出全民普發現金6千的正面效應，但蔡英文的民意支持度依舊沒有很明顯的起色，「由此可見，2022九合一地方選舉對她威望的傷害有多深。」

此次調查訪問期間是2023年4月9日至11日三天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。