「延續蔡英文路線」國安團隊可望留任？　蔡明彥：做好每天的工作

記者呂晏慈／台北報導

總統當選人賴清德將在5月20日宣誓就職，近期傳出國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政與徐斯儉、國安局長蔡明彥等核心國安團隊，留任機會大。對此，蔡明彥今（11）日上午應詢說，他會做好每一天的工作，520之後要尊重新總統的人事佈局和規劃。

▲蔡明彥今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

蔡明彥會前接受媒體聯訪表示，在520之前，他會做好每一天的工作，520之後要尊重新總統的人事佈局和規劃，因為他是現任總統、現任政府的成員，並不適合對520以後的人事做任何臆測或評論。

針對媒體關注不在籍投票是否可能導致中國介選，蔡明彥表示，可以參考國外不在籍投票的做法，各國在推動相關規劃過程當中，也有其安全顧慮，國安局還是會提醒「通訊投票」是否有資訊安全疑慮，另外倘若國人在包括中國大陸在內的境外地區進行「遠距投票」，其投票意志是否會受到干擾，這是從國安角度必須做的相關提醒。

至於媒體追問是否建議先把中國排除？蔡明彥說，尊重相關部會的討論，有需要國安局提供意見，國安局會提供專業意見給各部會做評估。