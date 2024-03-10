中高齡婦女成專業照服司機　基隆花木蘭計畫助30名女性再就業

▲基隆花木蘭女力計畫推動女性中高齡再就業。（圖／基隆市政府提供）

生活中心／綜合報導

基隆市政府與北安扶輪社共同發表「創新培力，翻轉女力」花木蘭女力計畫，初期培訓30名以上基隆地區中高齡失業婦女同時考取「照顧服務員證照」及「小客車職業駕照」，成為專業照服員司機，受訓合格後同時協助她們媒合就業，幫助這一群花木蘭可以兼顧經濟與家庭。

基隆市政府發布最新基隆市政府婦女福利施政計畫，基隆地區女性生活困擾以經濟問題比例較高，七成職業婦女因照顧家庭而離開職場，其中有二度就業需求者為超過30%，因為女性時常是家庭的主要照顧者，很難全職投入單一職場，極需要更為彈性與自主的工作方式。

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基隆市社會處指出，花木蘭女力計畫初期培訓30位以上基隆地區中高齡失業婦女同時考取「照顧服務員證照」及「小客車職業駕照」，成為專業照服員司機，受訓合格後同時協助她們媒合就業，讓這群二度就業女性可以兼顧經濟與家庭。

社會處處長楊玉欣表示，受訓完成的花木蘭不只是傳統的照顧服務員，同時具備照服員證照、小客車職業駕照、BLS急救證照及照服員單一技術證照等「四照合一」的專業人才。展現女力多元能力與價值。

基隆市副市長邱佩琳特別感謝民間產學單位資源串連培育基隆人才，促進照服員人力提升。她說，期盼此計畫實現在地人照顧在地人理想，共創更有愛的城市。