強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

▲基隆市災防辦副主任游家懿期勉持續強化防災工作。(圖/記者郭世賢翻攝,下同)

記者郭世賢/基隆報導

基隆市於8日上午在基隆市災害應變中心召開年度災害防救演習及強韌臺灣第一次四方工作協調會,由基隆市災防辦副主任消防局長游家懿主持,邀集市府各局處、基隆港務局、區公所及強韌臺灣協力機構國立臺灣海洋大學約40人與會。因應強韌臺灣災害防救整備,會中盤點民政處、產發處等11局處單位共40多項基礎資料,作為檢討更新核心資料庫的依據。

消防局表示,本年度6月下旬,基隆市預計於基隆港辦理年度災害防救演習,本次演習設定情境為海難項目,由港務局及市府單位協同規劃。主要情境設定為海難救援、船舶油污處置及港口設施保全等三大情境,用以驗證地區災害防救計畫及海難災害防救業務計畫。強韌臺灣計畫基隆市於2023年榮獲內政部特優鼓勵。

▲強韌臺灣協力機構劉芷妤博士分享執行規劃。

強韌臺灣執行規劃與成果由劉芷妤博士報告,並分享近期團隊老師的兩篇文章「以地理資訊系統之降維技術分析基隆市人為火災特性之研究(Charactering Human-Caused Fires Using GIS-Based Dimensionality Reduction Techniques in Keelung City, Taiwan)」及「結合地理資訊系統與類神經網路模型於淹水脆弱度之研究(A GIS-Based Artificial Neural Network Model for Flood Susceptibility Assessment)」,均獲得SCI國際期刊的肯定。

研究中對於基隆市歷史火災事件與「老年人口」、「超過40年建物」和「第三級產業」存在高度正相關。以及透過基隆環境的包含高程、坡角、坡向、流量等多項因素,基隆市水災發生影響最高區域,為集中於仁愛區與信義區核心區域屬於人口密集區域。作為各單位防災工作的參考。

▲基隆市召開防災工作會議。

企業防災工作項目中,基隆市許多務實的創新作為也受到肯定。目前基隆市已有30多間商家或企業加入企業防災,會中仍會針對喚起企業防災意識、強化持續營運觀念及企業社會責任等,進一步強化商家對於災害應變的能力,以因應大型災害處置。本次會議中也邀請到經濟部大武崙(間瑞芳)產業園區服務中心鄭秀美主任加入防災會議中,對於工廠災害防範及淹水地震災害,可以與政府及區公所、消防單位有更密切的聯繫。

會中也對於近期國內發生建築物施工時破壞連續壁而波及周圍建物及住戶的案件,對於本市相關施工單位強化施工的督導及防範機制提出討論。基隆市災防辦副主任游家懿會中肯定各單位對於防災工作的付出,讓本市防災工作做得更好。也期使韌性社區可以進一步邁向二星三星認證努力,強化災害時的自助與共助。

▲大武崙(兼瑞芳)產業園區服務中心鄭秀美主任加入防災會議。

▲基隆市府各局處參加四方工作會議。