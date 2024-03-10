　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

▲強化災害防救能力 基隆召開強韌臺灣四方工作會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市災防辦副主任游家懿期勉持續強化防災工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市於8日上午在基隆市災害應變中心召開年度災害防救演習及強韌臺灣第一次四方工作協調會，由基隆市災防辦副主任消防局長游家懿主持，邀集市府各局處、基隆港務局、區公所及強韌臺灣協力機構國立臺灣海洋大學約40人與會。因應強韌臺灣災害防救整備，會中盤點民政處、產發處等11局處單位共40多項基礎資料，作為檢討更新核心資料庫的依據。

消防局表示，本年度6月下旬，基隆市預計於基隆港辦理年度災害防救演習，本次演習設定情境為海難項目，由港務局及市府單位協同規劃。主要情境設定為海難救援、船舶油污處置及港口設施保全等三大情境，用以驗證地區災害防救計畫及海難災害防救業務計畫。強韌臺灣計畫基隆市於2023年榮獲內政部特優鼓勵。

▲強化災害防救能力 基隆召開強韌臺灣四方工作會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲強韌臺灣協力機構劉芷妤博士分享執行規劃。

強韌臺灣執行規劃與成果由劉芷妤博士報告，並分享近期團隊老師的兩篇文章「以地理資訊系統之降維技術分析基隆市人為火災特性之研究（Charactering Human-Caused Fires Using GIS-Based Dimensionality Reduction Techniques in Keelung City, Taiwan）」及「結合地理資訊系統與類神經網路模型於淹水脆弱度之研究（A GIS-Based Artificial Neural Network Model for Flood Susceptibility Assessment）」，均獲得SCI國際期刊的肯定。

研究中對於基隆市歷史火災事件與「老年人口」、「超過40年建物」和「第三級產業」存在高度正相關。以及透過基隆環境的包含高程、坡角、坡向、流量等多項因素，基隆市水災發生影響最高區域，為集中於仁愛區與信義區核心區域屬於人口密集區域。作為各單位防災工作的參考。

▲強化災害防救能力 基隆召開強韌臺灣四方工作會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市召開防災工作會議。

企業防災工作項目中，基隆市許多務實的創新作為也受到肯定。目前基隆市已有30多間商家或企業加入企業防災，會中仍會針對喚起企業防災意識、強化持續營運觀念及企業社會責任等，進一步強化商家對於災害應變的能力，以因應大型災害處置。本次會議中也邀請到經濟部大武崙（間瑞芳）產業園區服務中心鄭秀美主任加入防災會議中，對於工廠災害防範及淹水地震災害，可以與政府及區公所、消防單位有更密切的聯繫。

會中也對於近期國內發生建築物施工時破壞連續壁而波及周圍建物及住戶的案件，對於本市相關施工單位強化施工的督導及防範機制提出討論。基隆市災防辦副主任游家懿會中肯定各單位對於防災工作的付出，讓本市防災工作做得更好。也期使韌性社區可以進一步邁向二星三星認證努力，強化災害時的自助與共助。

▲強化災害防救能力 基隆召開強韌臺灣四方工作會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大武崙（兼瑞芳）產業園區服務中心鄭秀美主任加入防災會議。

▲強化災害防救能力 基隆召開強韌臺灣四方工作會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府各局處參加四方工作會議。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

►2024萬金石馬拉松3／17登場　新北警交通管制措施一次看

►快訊／基隆也跟進！長照機構、社區關懷據點禁用辣椒粉、咖哩粉

►快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

►基隆某國中爆校外霸凌！拉長涉案少年輔導　謝國樑籲修法嚴懲

ET快訊
中正區情侶馬路上互毆　後車看傻
姊載兒補習遭輾壓！　她哽咽不捨：考警察是外甥夢想
韓女星奉子成婚　老公囂張出軌2女：昨天親好爽
休旅車母子重傷！　砂石車駕駛喊冤「沒開很快」
美國病了！　《富爸爸》作者示警：快進場這3項
補蝦貨車違停「害死國小師」　釣蝦場遭潑廢油
糗！北宜19歲騎士壓車過彎自摔　追焦攝手全目擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寫動人生命樂章！第14屆靈鷲山全國普仁獎　71小太陽學子獲獎

東北風挾境外污染物　屏東潮州空品呈紅色警示

林業保育署屏東分署首場線上預約領苗　有樹也有序

藝遊畫會於竹山秀傳醫院藝廊舉辦年度聯展　32幅畫作展至4／30

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

基隆攜手產官學發表花木蘭計畫　邱佩琳：開創中高齡女力就業

台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

台南消友會二處及工豐企業善心義舉　南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

雙流瀑布步道+墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫　獲台灣景觀大獎

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

寫動人生命樂章！第14屆靈鷲山全國普仁獎　71小太陽學子獲獎

東北風挾境外污染物　屏東潮州空品呈紅色警示

林業保育署屏東分署首場線上預約領苗　有樹也有序

藝遊畫會於竹山秀傳醫院藝廊舉辦年度聯展　32幅畫作展至4／30

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

基隆攜手產官學發表花木蘭計畫　邱佩琳：開創中高齡女力就業

台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

台南消友會二處及工豐企業善心義舉　南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

雙流瀑布步道+墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫　獲台灣景觀大獎

中分貓見飼主泡澡超驚訝！瞬間站立墊腳「倒退嚕」：本皇看了什麼

馬航MH370深埋印度洋海溝？　波音專家：機長尋死「拉238人陪葬」

「奧斯卡9次摃龜」布萊德利庫柏拚破蛋！　安妮特班寧4度求影后獎盃

真的假的？　大谷在IG分享與「棒球之神」貝比魯斯合照

道奇亞洲隊職員合照！南韓火球男張賢碩站大谷翔平身後

一言不合就巴頭！情侶騎車口角變當街格鬥　出拳互毆後車看傻

吵架被男友推下鐵軌！　美29歲女遭地鐵輾過「雙腿截肢」

華納兄弟還想做下一款哈利波特新作　曝「3A開發不穩定」想做免費手遊

取消掛號費上限遭批！薛瑞元：回歸市場機制「不一定會漲價」

台灣精品透過環台賽　展現台灣美景及自行車產業實力

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

地方熱門新聞

行人庇護島又挨撞！男不熟路況撞上去

虎尾鎮長候選人林嘉弘為經濟發展與升格畫藍圖

台南麻豆柚香追香健康路跑南消防火宣導

山立和八達兩公司　捐地興建市民活動中心

毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

獅子會300B3區植樹　為小檜溪公園添綠意

南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

太平洋浪花半馬落幕　各組得獎名單出爐

推動觀光台江鹿耳門文化觀光協會成立

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

老歌金曲音樂會溫馨動人心弦

台南做工行善團攜手慈濟修繕

更多熱門

相關新聞

基隆花木蘭計畫發表　開創中高齡女力就業

基隆花木蘭計畫發表　開創中高齡女力就業

基隆市政府攜手北安扶輪社、台灣微光行動協會、愛力合作社及德育護理健康學院8日舉辦「基隆花木蘭照服員創新培力發表會」，以「創新培力·翻轉女力」理念，培訓基隆中高齡女性及二度就業婦女同時成為照服員及長照司機，希冀開創女力多元職能及就業機會。

基隆花木蘭計畫協助攻女性取得證照再就業

基隆花木蘭計畫協助攻女性取得證照再就業

鐵道旁驚見人頭白骨！1公尺外再尋獲30cm大腿骨

鐵道旁驚見人頭白骨！1公尺外再尋獲30cm大腿骨

基隆消防繩索操作訓練　挑戰高難度繩索技巧

基隆消防繩索操作訓練　挑戰高難度繩索技巧

基隆宮廟比便利商店多　百年廟宇光明燈會唱歌

基隆宮廟比便利商店多　百年廟宇光明燈會唱歌

關鍵字：

基隆災害防救演習

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

Google Maps導航更便利　推出路線快覽計算即時抵達時間

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面