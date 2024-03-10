賴清德去年已宣示國安延續蔡英文團隊　顧立雄、蔡明彥被點名留任

▲賴清德、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

準總統賴清德在2023年8月擔任總統蔡英文特使出訪友邦巴拉圭，當時接受媒體訪問時就已經透露，未來如果有機會領導國家，會延續蔡英文的國安團隊。如今，賴清德順利當選總統，正在規劃5月20日前完成內閣布局，而其國安團隊也被認為，將兌現他去年對外的說法，延續蔡英文的國安團隊，國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥等人，都被點名續留機會高。

賴清德在去年競選總統期間，以總統特使的身分出訪友邦巴拉圭。在當地舉行媒體茶敘時，他就表示，國防外交團隊培養不易，以美國政府為例，拜登總統以前也是歐巴馬總統團隊，過去的歐巴馬團隊現在也很多人在拜登政府團隊。

賴清德當時指出，自己是蔡英文國防外交團隊的一員，如果有機會領導國家，勢必蔡總統目前的國安團隊，也會是他國安團隊的組成，這是延續的，不僅是美國，其他國家也是如此，台灣也必然是這樣。

因此，在賴清德順利當選總統之後，啟動相關內閣布局作業，國安團隊也被外界視為變動不大的系統，包括國安會秘書長顧立雄不僅可能留任，甚至可能轉調至第一線，出任國防部長，寫下賴清德首位非軍職的文人部長。

事實上，蔡英文政府在國防部長的任用上，除了第一任部長馮世寬是空軍背景之外，多是啟用陸軍的將領，這也不免被批評缺少軍種平衡。不過，主因在於空軍在參謀總長沈一鳴不幸離世後，空軍就出現接班的斷層；而海軍多次被點名的將領，包括前後任參謀總長李喜明、黃曙光，在軍內理念截然不同，所以最終只能回歸陸軍覓才。

至於同樣被外界點名留任的還有國安局長蔡明彥，他過去出任國安會副秘書長、駐歐盟兼比利時代表處代表、外交部政務次長等職，多職掌外交領域，不過他在2023年1月底出任國安局長。政府人士表示，蔡明彥上任局長剛滿一年，國安領域的官員確實不宜太過頻繁的調動，站在穩定政局、維持區域現狀的立場，這也是為何外界會普遍認為蔡明彥留任的主因。

至於外交系統的人事調動，外交部長吳釗燮從2018年就任外交部長至今，他近日出席外交春宴時，開玩笑地表示，台灣特殊的政治局勢，讓外交部長很難做，還透露有位美國友人說，他一定是被總統討厭，才會當這麼久的外交部長。

由於吳釗燮出任部長已經長達6年之久，普遍認為賴清德上任後會在外交體系換上新氣象；因此，外界點名國安會副秘書長徐斯儉、駐法國代表吳志中等人，甚至不排除蔡明彥若卸下國安局長職務，也可能是外交部長的人選。