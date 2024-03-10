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基隆攜手產官學發表花木蘭計畫　邱佩琳：開創中高齡女力就業

▲基隆攜手產官學發表花木蘭計畫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府攜手產官學發表花木蘭計畫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手北安扶輪社、台灣微光行動協會、愛力合作社及德育護理健康學院8日舉辦「基隆花木蘭照服員創新培力發表會」，以「創新培力·翻轉女力」理念，培訓基隆中高齡女性及二度就業婦女同時成為照服員及長照司機，希冀開創女力多元職能及就業機會。副市長邱佩琳以自身經歷感性同理女性重回職場的不易，鼓勵女性活出自己，特別感謝民間產學單位資源串連培育基隆人才，共創更有愛的城市。

提升基隆在地就業力正向循環，一直是市府重要目標。社會處長楊玉欣表示，花木蘭計畫打造創新職種，受訓完成的花木蘭不只是傳統的照顧服務員，更是同時具備照服員證照、小客車職業駕照、BLS急救證照及照服員單一技術證照等「四照合一」的專業人才。她肯定，賦能花木蘭展現女力多元能力與價值，格外具有促進社會共融的重要意義，盼花木蘭精神能帶給基隆長者與弱勢市民更多的愛、溫暖與幸福。

▲基隆攜手產官學發表花木蘭計畫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

長期關注女性議題的純女性社團北安扶輪社，贊助基隆花木蘭計畫，以女力支持女力。社長王純如觀察，女性因負擔家庭照顧者角色，難以全職投入單一職場，需要更彈性與自主的工作設計，讓女性能在兼顧家庭與事業下貢獻長才。北安扶輪社前社長呂錦雪也肯定，花木蘭計畫讓中高齡女性再就業，投入長照司機行列，能因應超高齡化社會所需照顧人力。

台灣微光行動協會與愛力合作社為花木蘭計畫引進資源，提供優質培訓，陪伴花木蘭成長。完訓學員代表吳素君感性分享心得，感謝所有資源與機會，讓自己擁有專業技術與收入，對未來不再害怕。台灣微光行動協會創辦人侯勝宗為花木蘭們喝采，勉勵大家開創第二人生，為基隆的社會福祉盡一份心力，讓全台灣看見女性力量。

德育護理健康學院提供花木蘭計畫培訓場域，支持花木蘭們在地留任及就業。提供實習機會的松濤、博愛家園也肯定花木蘭計畫將帶來優質照顧人才，樂見更多基隆長照單位提供花木蘭就業機會，共同打造更好的長照服務環境。

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