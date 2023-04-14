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台南市環保局仁德抓偷排廢水　收網揪出違法電鍍廠

▲台南市環保局會同環保署南區督察總隊，在仁德區一電鍍廠查獲違規排放廢水，全案由台南地檢署偵辦中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市環保局會同環保署南區督察總隊，在仁德區一電鍍廠查獲違規排放廢水，全案由台南地檢署偵辦中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局在三爺溪沿線布設水質感測器，2022年發現有異常後循線追查，提供8家可疑事業給環保署南區督察總隊，並與環保署討論規劃稽查作業，後續鎖定仁德區一電鍍廠疑似違規排放廢水，經環檢警啟動聯合稽查機制查獲，業者坦承偷排廢水，全案由台南地檢署偵辦中。

2022年中旬台南市環保局及環保署南區督察總隊發現三爺溪流域某電鍍廠疑似有繞流排放之情形，為避免打草驚蛇持續蒐證，4月12日環保局派3組稽查人員會同檢警到場稽查，該廠坦承涉嫌將所產生含有害健康物質廢水繞流排放至非核准登記的放流口，違反水污染防治法第36條第3項第2款，而該廠使用地下水並新增一製程，與排放許可證內容不符一事已，違反水污法第14條規定，環保局依法告發。

市長黃偉哲呼籲，事業應善盡企業責任，如產生的廢水應處理達放流水標準後才排放，避免污染環境，達到經濟環保雙贏局面。

環保局長許仁澤指出，為改善河川水體環境，環保局於三爺溪流域等水污染熱區佈設水質感測器，形成全年無休的水質監測網，如有發現河川水質異常之情形，立即派遣人員前往現場溯源，如查獲違反水污染防治法最高可處2000萬元罰鍰並追繳不法利得，違規排放的廢水含有害健康物質時可處5年以下之有期徒刑，環保局將持續加強電鍍廠等污水排放稽查等相關作為。

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