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社會 社會焦點 保障人權

88槍藏鏡人被「鏡中反射」揪出　紅龜意外同框王文宗成關鍵鐵證

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局25日下午將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率警前往機場，押解2嫌回台南偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲選前爆發88槍案，震驚全台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

111年底九合一大選前台南爆發學甲88槍案，警方調查，槍手孔祥志受到綽號「紅龜」的洪政軍指使，前往某科技公司、以及議員謝財旺競選總部共掃射88槍恫嚇，案經檢方追查，赫然發現有「大善人」美稱的學甲慈濟宮董事長王文宗竟參與其中。警方在查扣的洪政軍iPhone手機內，發現有王文宗持台胞證特寫，且鏡子中還反射出洪政軍幫忙拍照的身影，因此認定王就是幕後主使，今(14日)全案偵結，依法將涉案8人提起公訴。

起訴書指出，王文宗曾任鎮民代表會主席、國民黨區黨部主委，與謝財旺、郭再欽原本私交甚篤，政治上更有緊密結合，惟3人關係於107年底生變，王文宗因故與謝、郭2人交惡。

111年底九合一大選，謝財旺決定不再參選，推由其女參選延續政治香火。王文宗獲悉後，竟夥同好友洪政軍等人，共同計畫在選前對郭再欽公司、謝財旺服務處開槍，商議後由洪政軍指揮執行，事後再由王文宗安排逃亡等援助。

王文宗、洪政軍邀集楊、孔、李、郭、謝、蔡等人共謀犯案，並商定由孔擔任槍手。眾人為製造斷點拖延警方查緝，刻意選定某型號機車作為代步工具，並在犯案前先前往花園夜市觀察作案用之同款機車，並抄寫車牌號碼，再由其他成員上網訂製壓克力偽造車牌，孔再將車牌懸掛於機車上混淆警方追緝，犯案前洪政軍還細心地機車上的指紋擦掉，避免共犯事後遭警方查出。

111年11月10日凌晨1時8分，孔祥志奉洪政軍之命，由李嫌駕駛自小客載孔前去取犯案機車，孔一路往學甲方向行駛，抵達目標地點後，手持衝鋒槍掃射58發，隨後再前往謝財旺競選總部鐵門掃射30發子彈，得手後騎車揚長離去。同夥的楊嫌在案發前負責巡視必經路線，確認孔順利逃脫後，交付報酬新台幣50萬元予李嫌，另再交付100萬元作為孔祥志與其母親的安家費。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸落網，刑事局將2嫌押解回台，由檢警帶回台南偵辦，市長黃偉表示感謝肯定 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲震驚全國台南88槍擊案，主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸廈門落網，刑事局25日下午將2嫌押解回台，台南地檢署檢察官錢鴻明率警前往機場，押解2嫌回台南偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲槍手孔祥志在科技公司、競選總部2處掃射，共開88槍。

洪政軍與孔祥志早已安排好偷渡事宜，案發後於同年11月12日清晨搭乘漁船偷渡往大陸福建省，隨後躲藏在泉州市某住宅。王文宗獲悉2人偷渡成功後，於同年12月1日搭機前往廈門、12月20日返回台灣；後又於112年1月12日再前往廈門，同年1月15日返回台灣。

警方查出，王文宗前往廈門停留期間，二度前往泉州市，並下塌當地酒店，距離洪、孔2人藏身處僅10分鐘車程，王文宗與2人取得連繫後，洪政軍遂於111年12月15日及112年1月13日兩度前往酒店與王文宗碰面。王文宗明知洪已遭發布通緝，是兩岸警方積極查緝的要犯，但仍提供酒店房間讓洪政軍藏匿，每次時間長達4、5小時之久。

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸落網，刑事局將2嫌押解回台，由檢警帶回台南偵辦，市長黃偉表示感謝肯定 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲88槍案槍手孔祥志、以及主嫌洪政軍。

王文宗還應洪要求，申辦iPhone 13手機及大陸地區門號(登錄在王文宗名下)交予洪使用。檢警調查發現，洪政軍沒有大陸身分，但為了要使用當地支付寶、微信支付等功能，委由王文宗提供大陸門號進行綁定；另因微信支付若金額超過人民幣5000元、或連續10天沒有進行轉出，系統就會要求用戶上傳身分證照片進行實名認證，由於每次上傳的照片必須不同，王文宗還配合在酒店內手持台胞證、並多次換裝拍照，存於洪政軍手機中以備日後認證使用。

王文宗以此方式資助洪政軍日常生活開銷，孔祥志開銷則由洪政軍協助支應，直到112年1月18日2人才在泉州市遭當地警方逮捕，手機也因此被查扣。我方檢警檢視物證時，在洪政軍手機內發現相簿中竟有王文宗手持台胞證變裝特寫，且部分照片中還可以清楚看見，酒店房間內鏡子中反射出洪政軍手持手機為王文宗拍照的身影，這才確定王文宗涉案，且就是幕後主使者。

專案小組追查後，陸續將共犯楊、謝、蔡、郭、李、孔等人逮捕到案，並向法院聲請羈押禁見獲准；共犯洪政軍則發監執行9年有期徒刑。全案今偵結，檢將王文宗、洪政軍等8人依法提起公訴。

▼王文宗平時樂善好施，在地方上頗具名望，有「大善人」美稱。

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，被台南地院裁定70萬元交保，限制住居及出境出海期間為8月，台南地檢署不服，向法唍提出抗告。（圖／記者林悅翻攝）

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