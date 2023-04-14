台電台南區處開出百萬雲端專屬獎　南區國稅局貼紅榜祝賀

▲台電台南區營業處開出雲端發票專屬百萬元獎，民眾繳交1577元電費，幸運奪得百萬獎金，南區國稅局台南分局長蕭淑芬特拜訪台南區處並張貼紅榜慶賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2023年1-2月期統一發票於3月25日開獎，台電台南區營業處開出雲端發票專屬百萬元獎，民眾繳交1577元電費，幸運奪得百萬獎金，南區國稅局台南分局長蕭淑芬特拜訪台南區處並張貼紅榜慶賀。

南區國稅局台南分局長蕭淑芬除與黃明舜處長合影留念，並祝賀台南區處開出大獎及幸運民眾的好運氣。台電台南區營業處提醒，繳費單據就是發票，務必攜帶該張電費單據紙本於期限2023年4月6日起至112年7月5日前往兌獎，以免錯失領獎機會。

台電台南區處表示，電費繳費單據其實就是發票，單據上會有電子載具號碼，一旦中獎，台電會主動寄發通知，中獎者需憑紙本收據兌獎，電費代繳戶之發票小額獎金則直接匯入原扣款帳戶。公用事業如水、電、天然氣、電信公司等開立的雲端發票，另外還有機會對中雲端發票專屬獎項(30組100萬元、1萬6千組2000元、10萬組800元及215萬組500元)！

台電台南區處表示，台電除了已推出結合行動支付及台灣PAY業者，掃描帳單QR Code就可繳費外，更推出「台灣電力APP」，提供線上信用卡、條碼、QR code繳費、搬家結算電費、預繳及電費試算之電費帳務服務，另外完成載具歸戶就能自動對獎，台灣電力APP一上手，電費可輕鬆繳納，並解決保存紙本單據的問題，另台電為鼓勵民眾申辦電子帳單，申辦民眾享有每期每電號10元電費折扣，請民眾多多善加利用。