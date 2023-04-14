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槍殺「囝仔昌」乾外甥丟包醫院　兇嫌遭收押提抗告...高分院駁回

▲涉嫌台南市安南醫院前丟包之槍擊命案被告林姓犯嫌，不服被裁定羈押禁見等提出抗告，被台南高分院裁定駁回，諭知不得再提抗告。（圖／記者林悅翻攝）

▲涉嫌台南市安南醫院前丟包之槍擊命案被告林姓犯嫌，不服被裁定羈押禁見等提出抗告，被台南高分院裁定駁回，諭知不得再提抗告。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

涉嫌台南市安南醫院丟包命案涉嫌人林昱愷，被台南地檢署檢察官以殺人等案聲請羈押禁見、禁止通信被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信，林嫌不服提起抗告，台南高分院14日下午裁定抗告駁回。

台南高分院裁定書指出，被告已知悉被害人曾放話欲取被告、同案林姓被告及家人性命，始與被害人相約談判，仍願意駕車搭載同案林姓被告前往案發現場，其行為已屬可疑。而槍枝係管制之違禁物，持有槍枝罪刑甚重，被告如非與同案林姓被告有共同犯罪之犯意聯絡，同案林姓被告豈會帶同被告前往現場開槍射擊，並共同前往安南醫院丟包被害人？故就現有之客觀證據而言，足認被告共同犯罪之嫌疑重大。

被告所犯未經許可持有槍枝及殺人罪嫌，均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，被告犯罪嫌疑重大，而重罪常伴有逃亡之高度可能性，且被告於犯案前有與同案周姓被告換車前往犯案之情事，於犯案後又駕車逃逸至高雄市旗山地區，其有畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高。其次，被告到案後否認犯行，對自身行為避重就輕，顯有脫免重罪心態，有相當理由足認有逃亡之虞，而具羈押之原因。

被告與同案共犯事先攜帶槍枝，顯係預謀犯案，且到案後就開槍原因等諸多重要情節，彼此間所述不一，並與卷證有諸多不符，本案有涉案資料、監視錄影及相關證人之證述，本案尚可能有其他之共犯存在，均有待進一步調查、釐清，倘未對被告羈押禁見，恐有與其他潛在共犯勾串或滅證之虞。從而，本案有事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，亦具羈押之原因。

▲涉嫌台南市安南醫院前丟包之槍擊命案被告林姓犯嫌，不服被裁定羈押禁見等提出抗告，被台南高分院裁定駁回，諭知不得再提抗告。（圖／記者林悅翻攝）

被告所涉槍擊殺人之犯罪事實，對社會治安有重大危害，依「比例原則」及「必要性原則」衡量後，認羈押被告之原因存在，如以命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，尚不足以確保將來追訴、審判程序之順利進行，故有羈押之必要。一審斟酌全案事證，認被告涉犯殺人等罪嫌疑重大，有羈押之必要，而裁定被告羈押並禁止接見、通信，經核並無違法不當之情事，抗告指摘原裁定不當，並無理由，應予駁回。本案不得再抗告。

據了解，4月8日凌晨2時30分許，27歲徐姓男子疑受槍傷遭丟包醫院案，經急救傷重不治死亡，檢警 8日迅速掌握相關嫌犯之身分，持拘票通報動員所有警力全力追緝，8日下午先拘提22歲周姓嫌犯到案。在逃之28歲及22歲2名林姓主嫌自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

28歲林嫌與死者雙方疑似因網路上發生糾紛遭林嫌嗆聲，雙方相約在台南永康鹽行重劃區內談判，雙方一言不合，林嫌持槍射中死者，經丟包醫院不治死亡，全案依殺人、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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