熱心捕眼鏡蛇被咬傷　「捕蛇達人」躺醫院...猛打抗蛇毒血清保命

記者林悅／台南報導

台南市安南區、安定區交界處有一間私人廟宇，日前出現1條約1米長的眼鏡蛇，躲在牆壁縫隙，民眾發現除報警外，並找來有10多年捕蛇經驗的鄭姓男子幫忙，但因該處管線多且狹小，鄭男雖捕獲毒蛇，但不慎遭蛇咬傷手指，緊急送醫猛打抗蛇毒血清搶救，現在還躺在醫院療養。

▲長達1米的眼鏡蛇躲宮廟牆壁縫隙，鄭姓男子雖捕獲蛇卻不慎被咬傷，緊急以救護車送醫猛打抗蛇毒血清保命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲毒蛇躲藏的牆壁縫隙管線太多，造成鄭姓男子捕蛇不慎被咬。



擁有「捕蛇達人」盛名的台南市安南區公親里長王金樹指出，安南區的一處私人廟，因為周邊水田、雜草多，時常有蛇類出沒，日前有1條長約1米的眼鏡蛇闖入廟裡，沿著管線鑽進牆壁角落，該處管線很多，怎麼趕蛇都不出來，民眾先找他幫忙，但他人剛開完刀身體不適，無法協助，而請民眾找別人幫忙，後來他得知民眾請附近也是捕蛇經驗豐富的鄭姓男子幫忙，結果鄭卻不慎被蛇咬傷。

王金樹指出，因眼鏡蛇實在藏得太深，該處狹小，管線又多，鄭後來雖抓到毒蛇，但不慎遭眼鏡蛇咬傷手指，鄭先生以救護車緊急送醫治療，目前仍住院治療休養中，被毒蛇咬到抗蛇毒血清會「打很多」。

▲「捕蛇達人」台南市安南區公親里長王金樹指出，民眾發現毒蛇不要自己去抓，應報警請專業人士來處理，萬一被咬如不能將蛇帶到醫院，也一定要知道咬人的毒蛇名稱以利救命。

王金樹里長說，天氣寒冷轉熱，一些蛇類，如飯匙仔（眼鏡蛇）、雨傘節、臭腥母、過山刀、百步蛇…都會出來，一般這時候他就會接到很多人報請抓蛇的請求，他以前都是用雙手徒手抓蛇，但會注意安全，後來就自備鐵夾來抓蛇，現在也會用皮手套保護來抓蛇，鄭先生也十分有捕蛇經驗，這次會被咬傷應是眼鏡蛇躲藏處都是水管等管線及縫隙，才不慎被咬傷。

▲鄭姓男子送醫救治，目前住院療養中。

王金樹里長提醒民眾，如發現毒蛇千萬不要自己去抓，應報警請專業人士來處理，萬一被咬，如不能將蛇帶到醫院，也一定要知道咬人的毒蛇名稱，因毒蛇有很多種，抗蛇毒血清也很多種，才樣才能讓醫師使用正確的抗蛇毒血清救命。