快訊／控告無良公關黑函案開庭　徐巧芯狀告104人北檢發爆米花

記者劉昌松／台北報導

去年台北市長選舉期間，粉專「無良公關公司」PO出一張照片，暗指國民黨計畫以偷拍民進黨台北市長候選人陳時中的形式抹黑，對此，徐巧芯等國民黨人委託律師陸續控告貼文的無良公關，以及轉載的粉專、網友達104人。台北地檢署13日下午開庭，徐巧芯到現場發放300份爆米花、可樂，開「側翼同樂會」。

▲徐巧芯現身北檢，現場發放爆米花、可樂。（圖／記者劉昌松攝）

去年有媒體爆料陳時中在一場餐敘後，與人妻牽手走出餐廳的照片，之後無良公關公司粉專公司貼文並附上一張翻拍圖片，顯示國民黨計劃找狗仔跟拍陳時中，圖片中更有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維連署簽名。

無良公關當時暗指國民黨縣市長候選人進攻計劃，透過空戰力求青年支持等內容，其中還寫到「建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對黑金、賄選、桃色議題潑髒水，增加選民仇恨值。」

▲徐巧芯控告無良公關偽造文書以及她和蔣萬安等人的簽名印文(右圖)。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

對此，國民黨、李奕華、李德維、洪孟楷、徐巧芯隨即提告無良公關涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》偽造私文書、偽造署押罪及加重誹謗罪等罪，後續又持續追加提告曾轉貼該則PO文的粉專「謝立聖插畫」、「杜承哲醫師」與網友，此案一度引起徐巧芯大爆網軍側翼有計劃地透過LINE群組交換意見，引起網友熱議。

據了解，承辦檢察官為釐清國民黨人提告對象與範圍，13日先行傳喚告訴代理律師出庭說明，徐巧芯等人並不在傳喚名單之列，但徐巧芯預告案件開庭時間，並稱要在台北地檢署前，舉辦「側翼同樂會」，提供300份爆米花與可樂，且發完為止，網路紅人四叉貓也響應表示提前將到排隊領取。

▲網紅四叉貓到場直播，300份爆米花、可樂抵達現場預備。（圖／記者劉昌松攝）

▼徐巧芯預告要在北檢前辦「側翼同樂會」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）