中共軍演威嚇　「我們是國際社會正能量」賴清德：對自己要有信心

▲副總統賴清德今天上午視察衛福部立桃園醫院新屋分院，與復健長者親切交談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

昨（12）日甫獲得民進黨提名2024年總統大選的副總統賴清德，今天上午視察衛福部立桃園醫院新屋分院、世聯倉運等地，賴清德在世聯倉儲致詞時表示，台灣對世界來講太重要了，中國雖然在台海進行軍演，但各國貴賓仍絡繹不絕到來表達對台灣的支持，「我們不大，但我們是好國好民、是國際社會正能量，對自己要有信心」。

賴清德今天上午視察桃園新屋分院、蘭園蜂業與楊梅世聯倉儲，首站到部立桃園醫院新屋分院，賴清德指出，新屋分院做到許多非地區醫院能辦到的事，相當不容易，全台22縣市應一起向前均衡發展，中央和地方政府要深化合作，並針對偏鄉醫療、人口老化等問題推出政策解決，政府會持續支持該院發揮更大功能、照顧更多病人、提升更好的醫療服務，也期望未來大家共同合作，齊心打造健康台灣。

賴清德在參訪世聯倉儲時與業界進行閉門會議，賴清德致詞時說，台灣對世界來講太重要了，中國雖在台海進行軍演，但各國貴賓絡繹不絕到來表達對台灣的支持，民主自由的奇蹟，國際社會對我們的肯定，從專制獨裁走向民主自由且沒有流血，「這當然是因李前總統這位歐吉桑的功勞，功不可沒」。

▲副總統賴清德今天上午視察楊梅世聯倉儲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴清德指出，大家的努力也得到國際社會的肯定，台灣的產業才經過幾十年而已，不只有半導體台積電這一家公司，半導體是一群產業鏈，這些都是台灣讓國際社會看到且肯定的地方，「我們不大，但我們是好國好民，我們是國際社會正能量，對自己要有信心」。

賴清德也呼籲，台灣不分哪個族群，都希望自己做這塊土地的主人，每一個人都一樣，每一個人也都希望自己能主導自己，民主就是人民作主，每個人都是自己的主人，不隸屬於任何人。過去民進黨為民主打拚，未來會為和平奮鬥，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣如何和平的保護自己，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，要增強自己的力量來保護自己。

賴清德強調，美國前總統雷根曾講過一句話「懦弱就是最大的挑釁」，現在除靠自己的實力以外，還要靠民主國際的民主夥伴，現在國際的民主國家已經注意到，中國對世界的威脅，也注意到印太的和平穩定對世界的重要性，「德不孤必有鄰」，台灣跟民主陣營理念相同的國家要站在一起，當大家站在一起，團結力量大的時候，可以讓侵略者不敢越雷池一步。我們也不放棄，要跟中國大陸持續交流合作，我們不希望他們侵略我們，我們也沒有意思要反攻大陸，我們希望大家好好相處，所以應該要展現自信，只要對等、尊嚴這兩個原則保得住，我們應該要進行交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解與和解，追求兩岸人民共同福祉，透過合作來達到和平。

賴清德最後說，簡單一句話，因為中國的結局不是台灣的問題，是全世界共同要面對的問題，兩岸的情勢緊張，問題也不在台灣，總統蔡英文這幾年來沒有批評過中國大陸，只要大家團結合作、立場站穩，在工作崗位上持續打拚，每一天工作的反應都會反映在國家力量上，讓社會安定，國家繼續繁榮進步，跟國際民主陣營站在一起捍衛民主，我覺得和平是可以得到保障的。