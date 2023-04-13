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社會 社會焦點 保障人權

北檢「側翼同樂會」！民眾排隊搶領爆米花　徐巧芯：慶祝終於開庭

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

去年(111年)九合一大選期間，粉專「無良公關公司」PO文指出國民黨內部計劃以偷拍方式抹黑台北市長候選人陳時中，文件上還有蔣萬安、徐巧芯、洪孟楷及李德維等人連署簽名；徐巧芯獲悉後立即提告無良公關、轉載粉專、網友多達104人。北檢今(13日)下午開庭，徐巧芯現場開起「側翼同樂會」，發放300份爆米花、可樂，北檢門口一度出現排隊人龍。

▲▼徐巧芯告無良公關，北檢門口發爆米花開側翼同樂會。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐巧芯告無良公關，北檢門口發爆米花開側翼同樂會。（圖／記者劉昌松攝）

徐巧芯今下午4點準時出現在北檢，拿起一份份爆米花、可樂，臉上帶著親切的笑容，一一發送給排隊民眾；北檢下午不到4點就出現人潮，爆米花開始發放時，民眾更是守秩序地排隊領取，還有粉絲要求與徐巧芯合照，短短15分鐘就發完好幾箱爆米花。

▲▼徐巧芯告無良公關，北檢門口發爆米花開側翼同樂會。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼徐巧芯告無良公關，北檢門口發爆米花開側翼同樂會。（圖／記者劉昌松攝）

▲現場出現排隊人龍，網紅四叉貓也領了一份。（圖／記者劉昌松攝）

徐巧芯表示，2022年底選舉時被抹黑、造謠，說國民黨要找狗仔偷拍陳時中，一堆側翼網軍跟著轉傳假消息，「當晚我立刻報警提告，最後告了100多人，好幾位已經去做筆錄，去年底選完，這個庭遲遲沒開，今天是首次開偵查庭，未來每次開庭，我們都會開同樂會，今天送爆米花、可樂，讓大家一起看看側翼的真面目，也慶祝無良公關的庭終於要開了！」

▼短短15分鐘已經發完好幾箱爆米花。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼徐巧芯告無良公關，北檢門口發爆米花開側翼同樂會。（圖／記者劉昌松攝）

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