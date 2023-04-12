汽燃費催繳詐騙簡訊轟炸發送　公總15天接3千通報「3線索破解」

▲汽燃費詐騙簡訊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者李姿慧／台北報導

公路總局3月底曾公告有「繳交汽燃費」詐騙簡訊，提醒留意，不過近來越來越多民眾收到，連國民黨立委洪孟楷昨(11)也接獲，怒轟「詐騙集團如此囂張，還能放任不管嗎？」公總坦言，近來短短15天內已接獲3千多民眾通報，提醒網址沒｢gov.tw｣是假的、7月前沒有催繳程序、不會簡訊通知等三大辨識線索。

近日不少民眾手機接獲「汽燃費逾期徵收通知」催繳簡訊，指出111年度汽燃費逾期金額2880元並給了一串「以.vip/結尾」的網址，且回覆1開始連結查詢，民眾點入後，頁面竟出現與官方一模一樣的「監理服務網」，上頭寫著2022年汽機車燃料費，待繳金額為2880元，且還警告未依規定繳納將處以300元以上、3000元以下罰鍰。不過該頁面並無車主車籍等資料。

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立委洪孟楷昨也接到詐騙簡訊，讓他氣炸，怒轟內政委員會才討論詐騙層出不窮，無論是內政部、警政署剛信誓旦旦要打擊詐騙，卻有大規模汽燃費詐騙訊息瘋傳，人人都能收到詐騙訊息，詐騙集團的囂張，就來自政府部門的怠惰，不是說已有跟電信公司取得管道，為何還不能阻止這樣詐騙訊息持續散播。

▲汽燃費催繳詐騙簡訊網址，竟出現與監理服務網相似網頁，但網址沒有「gov.tw」。（圖／翻攝爆料公社）

公路總局監理組長魏武盛今表示，公路總局各監理所站3月27日接獲消息後，迄今短短15天已接到3千多通民眾通報和來電詢問催繳事宜，民眾相當有警覺性，去年也曾出現罰單催繳詐騙，整年度接獲1500多通通報和確認電話，這次汽燃費詐騙短短15天就已出現2倍以上通報和查證。魏坦言，近來詐騙簡訊發送氾濫，連監理單位許多同仁也接獲。

魏武盛指出，除已經向警政署165反詐騙諮詢專線通報，也向台灣事實查核中心通報，公路總局3月下旬也曾發新聞公告提醒外，民眾也可從3大線索判斷汽燃費詐騙簡訊，第一，今年7月前沒有任何逾期催繳汽燃費程序，若有催繳為假，今年度的汽燃費也會在6月底才寄出；第二，詐騙簡訊網址沒有「gov.tw」，也是假的；第三，汽燃費所有通知都只會用書面通知，不會用簡訊。

此外，也有民眾發現詐騙簡訊傳送電話，前方開頭國碼為「+60」或「+66」，與一般國內發送簡訊前方為台灣國碼「+886」並不相同。

▼汽燃費詐騙簡訊電話前方出現非台灣國碼的「+60」。（圖／記者李姿慧翻攝）