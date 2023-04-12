　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽燃費催繳詐騙簡訊轟炸發送　公總15天接3千通報「3線索破解」

▲▼汽燃費詐騙簡訊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

▲汽燃費詐騙簡訊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者李姿慧／台北報導

公路總局3月底曾公告有「繳交汽燃費」詐騙簡訊，提醒留意，不過近來越來越多民眾收到，連國民黨立委洪孟楷昨(11)也接獲，怒轟「詐騙集團如此囂張，還能放任不管嗎？」公總坦言，近來短短15天內已接獲3千多民眾通報，提醒網址沒｢gov.tw｣是假的、7月前沒有催繳程序、不會簡訊通知等三大辨識線索。

近日不少民眾手機接獲「汽燃費逾期徵收通知」催繳簡訊，指出111年度汽燃費逾期金額2880元並給了一串「以.vip/結尾」的網址，且回覆1開始連結查詢，民眾點入後，頁面竟出現與官方一模一樣的「監理服務網」，上頭寫著2022年汽機車燃料費，待繳金額為2880元，且還警告未依規定繳納將處以300元以上、3000元以下罰鍰。不過該頁面並無車主車籍等資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委洪孟楷昨也接到詐騙簡訊，讓他氣炸，怒轟內政委員會才討論詐騙層出不窮，無論是內政部、警政署剛信誓旦旦要打擊詐騙，卻有大規模汽燃費詐騙訊息瘋傳，人人都能收到詐騙訊息，詐騙集團的囂張，就來自政府部門的怠惰，不是說已有跟電信公司取得管道，為何還不能阻止這樣詐騙訊息持續散播。

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲汽燃費催繳詐騙簡訊網址，竟出現與監理服務網相似網頁，但網址沒有「gov.tw」。（圖／翻攝爆料公社）

公路總局監理組長魏武盛今表示，公路總局各監理所站3月27日接獲消息後，迄今短短15天已接到3千多通民眾通報和來電詢問催繳事宜，民眾相當有警覺性，去年也曾出現罰單催繳詐騙，整年度接獲1500多通通報和確認電話，這次汽燃費詐騙短短15天就已出現2倍以上通報和查證。魏坦言，近來詐騙簡訊發送氾濫，連監理單位許多同仁也接獲。

魏武盛指出，除已經向警政署165反詐騙諮詢專線通報，也向台灣事實查核中心通報，公路總局3月下旬也曾發新聞公告提醒外，民眾也可從3大線索判斷汽燃費詐騙簡訊，第一，今年7月前沒有任何逾期催繳汽燃費程序，若有催繳為假，今年度的汽燃費也會在6月底才寄出；第二，詐騙簡訊網址沒有「gov.tw」，也是假的；第三，汽燃費所有通知都只會用書面通知，不會用簡訊。

此外，也有民眾發現詐騙簡訊傳送電話，前方開頭國碼為「+60」或「+66」，與一般國內發送簡訊前方為台灣國碼「+886」並不相同。

▼汽燃費詐騙簡訊電話前方出現非台灣國碼的「+60」。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼汽燃費詐騙簡訊電話前方出現非台灣國碼的「+60」。（圖／記者李姿慧翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／公司破產倒閉　創辦女強人墜樓身亡
「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼
S Hotel確定改名！　大S海報全被撤
大谷翔平遭懷疑外部物質！　主審攔下檢查
台中21歲情侶詐團主謀！　爽開藍寶堅尼Urus、愛馬仕堆滿櫃
快訊／BIGBANG太陽要來了！　睽違6年來台開唱
「汽燃費2880元」苦主現身！　刷卡秒噴5萬
海邊驚見3比基尼女屍！　21歲女歌手、辣模綑綁割喉慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高虹安「撞臉李多慧」被狂酸！他怒喊霸凌：一個個比王浩宇還噁心

北宜公路九彎十八拐！民眾不想走　交長：送ETC回饋金效果不大

詐騙妹徵代工　自爆「這騙人的」感動她！網揭1關鍵：不是好心

數量達300隻！　找不到頸圈...屏科大教授憂玉山黑熊「被消失」

台北－新加坡2488元！酷航「夏季促銷」今起開搶　日韓也有優惠價

頂新和德捐贈佳義國小　助原民孩子棒球夢

台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」：韓國人超愛

母親節疏運！台鐵加開10班次「4／14起開搶」　時刻表出爐

美甲師幫拍照！她一看IG「從沒被PO」：是我不好看嗎　知情人解答

飛東京機票2188元！酷航「冬季優惠」今開跑　限時6天開搶

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

高虹安「撞臉李多慧」被狂酸！他怒喊霸凌：一個個比王浩宇還噁心

北宜公路九彎十八拐！民眾不想走　交長：送ETC回饋金效果不大

詐騙妹徵代工　自爆「這騙人的」感動她！網揭1關鍵：不是好心

數量達300隻！　找不到頸圈...屏科大教授憂玉山黑熊「被消失」

台北－新加坡2488元！酷航「夏季促銷」今起開搶　日韓也有優惠價

頂新和德捐贈佳義國小　助原民孩子棒球夢

台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」：韓國人超愛

母親節疏運！台鐵加開10班次「4／14起開搶」　時刻表出爐

美甲師幫拍照！她一看IG「從沒被PO」：是我不好看嗎　知情人解答

飛東京機票2188元！酷航「冬季優惠」今開跑　限時6天開搶

基本工資拚28K「我們來努力」　鄉民1原因搖頭：雞排150元不遠了

東元推全台首款SiC電動車用驅動器　盼打入全球供應鏈

9個月大兒子哭不停...狠母抓狂痛毆　「打到腦出血慘死」下場曝

他9字頭標下台中高鐵「地王」　2年後推案價曝光

剔完牙「牙籤塞回桶」！日燒肉店被拍惡搞影片　2屁孩被逮

快訊／湖人附加賽苦戰獲勝！　詹皇猛砍30分OT領軍挺進季後賽

全民共享現金發放　台東警方加強ATM巡邏...籲民眾識詐

「堅偉」大戰越演越烈！　王世堅發自拍照喊：施壓與攻擊都沒在怕

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡！檢警也感嘆

不來台灣了！才自稱NBA第三強中鋒　「表弟」要去波多黎各

爆乳按摩女直擊！北市養生館藏春色　加500元享「抓龍根」服務

生活熱門新聞

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

2波全台變天　「雨更大」時間曝

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

「缺蛋發現女友出軌」月收金援4萬　行家曝內幕

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

今午後變天北東迎雨！周末雨區更廣

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

搭機坐到「超尊榮大位」　空姐竟主動搭話！

2女洗劫愛心冰箱！遭制止嗆：食物都臭酸

更多熱門

相關新聞

數位部擺爛　國家打詐隊喊假的？

數位部擺爛　國家打詐隊喊假的？

警政署統計，111年「解除分期付款」詐騙案件高達4827件，造成損失6億8000萬元，這麼多年過去，交易個資不斷外流，《個資法》形同虛設，警察早已不堪負荷。刑事局明確指出，投資資安的成本效益絕對遠大於事後追查。

21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶

21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶

「欠汽燃費2880元」他刷卡秒噴5萬！1招把錢救回來

「欠汽燃費2880元」他刷卡秒噴5萬！1招把錢救回來

這些「國家隊」有用嗎？　她列3大問題批：全都拿錢空喊口號

這些「國家隊」有用嗎？　她列3大問題批：全都拿錢空喊口號

辦貸款淪「豬仔」3女遭餵毒囚禁21天

辦貸款淪「豬仔」3女遭餵毒囚禁21天

關鍵字：

汽燃費催繳詐騙逾期簡訊公路總局魏武盛

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

2波全台變天　「雨更大」時間曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面