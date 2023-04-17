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點擊「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊　恐被盜刷騙個資

▲民眾收到「「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊，企圖誘導民眾點擊該連結進行盜刷，請民眾注意勿點擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾收到「「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊，企圖誘導民眾點擊該連結進行盜刷，請民眾注意勿點擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局最近接獲許多民眾反映，詐騙猖獗，近期常假借機關名義，廣發惡意連結的釣魚簡訊，其中「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊，民眾如點擊連結恐被盜刷騙個資。

佳里分局接獲多位民眾致電反映，有收到假簡訊通知，聲稱：「【遠通電收】您的eTag賬單自動扣款失敗，為保證您正常的使用請手動結清，詳細信息請訪問：http://www.fetcc-verify.top/」，企圖誘導民眾點擊該連結進行盜刷。

佳里分局提醒，可從幾個面向得知是假簡訊：1.eTag僅會發送「低餘額」或「不足額」簡訊通知。2.eTag簡訊內容會顯示車號，不會提供繳費連結。3.該異常的網址格式「.top」，是由江蘇邦寧科技有限公司負責運營管理的一個新通用頂級域名（維基百科）。

▲民眾收到「「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊，企圖誘導民眾點擊該連結進行盜刷，請民眾注意勿點擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請民眾勿依指示點擊連結、輸入個人金融資料及接收驗證碼，許多詐騙簡訊都會附上惡意連結，提醒民眾繳付國道通行費前，可使用手機下載「遠通電收ETC」APP查詢，再進行儲值或繳費。如您非eTag用戶，則會以平信帳單通知繳費，若未繳會再寄送雙掛號通知。

佳里分局分局長蘇政敏表示，隨著科技日新月異，各類詐騙手法將會更加厲害且刁鑽，呼籲民眾切勿點擊或操作不明網址，才能防止被詐騙。若民眾對於所接獲的訊息，有任何疑慮，可直接撥打110報案電話或165反詐騙諮詢專線求證，一同遏阻詐騙犯罪，減少財產損失。

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