彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

▲警方逮捕王等涉案9人 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化1名王姓地方角頭去年籌組詐欺集團，在臉書徵才以高薪誘騙求職者，取得對方金融帳戶後將其拘禁淪為「豬仔」，再利用其帳戶對民眾詐騙，進行贓款進出，直到被銀行列為警示帳戶才將豬仔釋放。檢警今年2月收網，查出受騙民眾有19人，遭詐金額共超過6000萬元，「豬仔」有2人被拘禁1至2週，警方逮捕王等涉案9人，全案將擴大清查幕後共犯。

刑事局中打掌握情資，有詐欺集團於臉書社團PO文應徵工作，待求職者聯繫後，詐團即以提供金融帳戶供博弈公司進行轉帳節稅可獲取高額酬勞的話術，引誘求職者攜帶金融帳戶前往面試，抵達指定地點後，就被詐團成員控制行動成為豬仔，並強行取走手機接收銀行OTP認證簡訊，辦理網路銀行約定轉帳功能。

專案小組深入追查，發現該詐團是彰化王姓黑幫角頭所操控把持，以「假投資」之手法詐騙被害人匯款5萬元至500萬元不等金額，進入豬仔所開立的金融帳戶，再透過網銀APP進行層層轉帳，由車手臨櫃提款或至ATM將贓款以現金領出，完成後才讓豬仔離開拘禁處所。檢警查出，有19人被騙匯款到12個人頭帳戶內，王等人一共獲利不法贓款超過6000萬元。

專案小組今年2月22日，兵分8路前往彰化市查緝王姓男子等9人到案，查扣手機、西瓜刀、本票、棒球棍、涉案帳戶及公司資料等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺、恐嚇、妨害自由及洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

▲檢警查扣手機、西瓜刀、本票、棒球棍、涉案帳戶及公司資料等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YOUTUBE上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給超乎比例的高報酬等情形，絕對是詐騙。