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平台一頁式詐騙網頁猖獗！立委籲修法「相關金流不能快速轉移」

▲刑事局指出網路一頁式網頁商城多有品項不符的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局指出網路一頁式網頁商城，許多都有品項不符的問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蘇晏男、杜冠霖、陶本和／台北報導

「一頁式詐騙廣告」日益猖獗，民眾動輒受騙，活在個資可能被外洩的恐懼中，所以不分黨派立委都要求政府硬起來，紛紛主張修法，包括加重刑責、強力要求社群平台負起把關責任，還有就是讓詐騙金流不能快速移轉，來遏止詐騙橫行。而行政院也在4月13日通過堵詐三法修正草案，包括了「個資法」、「洗錢防制法」和「證券投資信託及顧問法」，其中「證券投資信託及顧問法」規定投顧廣告需要實名制，並載明刊播和出資者資訊。

針對「一頁式詐騙廣告」立委洪孟楷主張，從「下架詐騙網頁」開始。這類詐騙網頁成本非常低，卻可以擴散非常快，它的特性就是假帳號申請一個詐騙網頁，就馬上投大量廣告做擴散，所以照理說，社群網站有責要做第一線的把關。如果是一個臨時申請帳號，馬上用大量經費做廣告投放，不符合一般的社群常態，社群平台應有把關機制把廠商下架。

洪孟楷指出，公路總局或相關部門，應該找貨運業者加強教育訓量，當超過一定數量的消費者投訴甲方發的貨品並非其所訂購商品時，基本上甲方的廠商就是詐騙公司，公路總局就應該約束跟叮嚀貨運業者不該幫甲方服務，阻斷中間的傳輸鏈。

▲臉書一頁式賣場大賣東京奧運紀念口罩，但民眾花錢搶購收到一般醫療口罩直呼被騙。（圖／記者張君豪翻攝）  ▲臉書一頁式賣場大賣東京奧運紀念口罩，但民眾花錢搶購收到一般醫療口罩直呼被騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲臉書一頁式賣場大賣東京奧運紀念口罩，但民眾花錢搶購收到一般醫療口罩直呼被騙。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾黨立委邱臣遠則主張「研擬專法」，同時也要完善商業實名制登記，以減少詐騙。邱臣遠認為，從商業活動的實名制跟登記制來做評估跟考慮，如果可以完善相關商業實名制的登記，理論上可以最大程度減少詐騙廣告；他說，如果仍有出現受害者，至少可透過登記廣告的個人公司做資料追查。

邱臣遠指出，詐騙方式與時俱進，除了政府從源頭管理外，最重要還是做好教育跟宣導，提升數位公民意識。他指出，依照《消費者保護法》第7條規定，一頁式廣告刊登平台，例如臉書、Google等，提供廣告服務的時候，應該可以合理期待業者具基本廣告的審查機制，確認廣告主及廣告內容真實性，避免消費者受害。

▲▼「小農廣告」暗藏詐騙，法務局提醒小心一頁式廣告，且臉書非網購平台。（圖／北市法務局提供）

▲過去「小農廣告」暗藏詐騙，法務局提醒小心一頁式廣告，且臉書非網購平台。（圖／北市法務局提供）

邱臣遠表示，廣告刊登的平台業者，放任一頁式廣告持續侵害消費者權益，依照《消費者保護法》第23條及《公平交易法》第21條第5項、第30條及第31條，都有相關管理跟賠償的規定，可對業者求償、進行罰鍰，不過仍可滾動式討論。他主張，新型態的數位生態、數位消費、數位詐騙，主管機關都應該評估是否研擬專法。

整體來說，網路金融詐騙猖獗之下，確實難以完全防堵，因此，民進黨立委鍾佳濱提出三策略，包括：事前防堵、事發轉移、有效填補損失。其中，他特別著重「有效填補損失」，他認為，很難期待詐騙不再發生，所以比較側重在事後補償跟補救，被詐騙者通常要的就是把錢追回來或是補償，過去的宣導都是説不要被騙，但總是防不勝防，詐騙仍是會發生，怎麼讓詐騙金流不能迅速移轉？這部分就需要立法，當不小心參與到洗錢過程者面對追償責任時，過去可以主張沒有犯意來規避責任，這也需要立法規範，讓他們為被當作詐騙一部分負起賠償

鍾佳濱表示，不管是車手、人頭帳戶、甚至金流過程的平台，都應課以相關責任義務，尤其平台沒有做到相關防範措施，也要負起一部分賠償，比方說，過去報紙分類小廣告若內容是詐騙，報紙也要負起責任，當平台業者不能以沒有犯意參與免責時，他們才會謹慎管制使用平台作為金流的對象，而且任何平台都可能被作為犯罪所用，立法時就應該課以一定義務，比方說進行人別識別、事後監察等等，盡量消滅詐騙集團可用的工具或環境。這樣的管制提高詐騙風險，讓黑色企業難生存，當詐騙集團使用的平台被監理，他就不敢用，這是修法的一個大方向。

▲▼打詐三法修正草案重點。（圖／記者陳詩璧製）

▲行政院4月13日通過打詐三法修正草案，接下來將送交立法院。（圖／記者陳詩璧製）

行政院4月13日通過「個資法」、「洗錢防制法」和「證券投資信託及顧問法」，法務部的洗錢防制法針對收簿集團規定，沒有正當理由收集帳戶、帳號，最高可處5年有期徒刑；「證券投資信託及顧問法」規定投顧廣告需要實名制，並載明刊播和出資者資訊；「個資法」針對企業個資外洩，設置個資獨立監管機關，將監督協助民間企業建立個資防護依循流程，同時落實民間企業個資維護義務，提高違反規定的罰則，若有嚴重個資外洩造成損害，最高可罰至1千萬元。

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