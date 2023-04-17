獨／拘提網紅名醫影片曝！顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走

記者劉昌松、張君豪／台北報導

國內知名泌尿科權威，割包皮新手術「包皮槍3.0」發明者顧芳瑜醫師，因涉嫌與患者共同詐保，17日經台北院、檢核發搜索票、拘票，由檢察官指揮大批警力前往顧芳瑜位於台北市大安區信義路的診所搜索，據信警方到場搜索查扣診所大批病歷資料，並在今天中午帶走診所主持人顧芳瑜醫師，民眾也目擊顧醫師遭警方逮捕，並現將場影片獨家提供給《ETtoday新聞雲》。

▲知名泌尿科權威名醫鳥先生顧芳瑜（左2，藍外套遮手），疑涉詐保遭警方拘提上銬帶回偵訊。（圖說下同／民眾提供）

被網友暱稱「鳥醫師」的泌尿科專家顧芳瑜在網友間頗有名氣，他透過拍攝影片上傳，即時回答男網關於「那話兒」的私密話題，更是台灣首創「無釘包皮槍」割包皮手術的泌尿科醫師，強調迥異醫界傳統的包皮槍手術施行後上止血釘的疼痛困擾，風靡眾多男性網友，如今傳出顧芳瑜醫師遭警方拘提，外界都感到十分訝異。

▲知名泌尿科權威名醫鳥先生顧芳瑜（左2，藍衣黑褲），疑涉詐保遭警方拘提上銬帶回偵訊。（圖說下同／民眾提供）

今天中午有民眾目擊他在大批警員陪同下步出診所，顧芳瑜當場遭警方持拘票告知權利後上銬逮捕，警方並同步帶走他診所內大批疑似涉及詐欺醫療保險的相關病歷資料，但警方顧及顧醫師顏面，逮捕他時讓他手腕披上外套遮住手銬，加上帶進偵防車時並未如帶一般嫌犯由兩人扣住手臂行動，讓他自己步行上車；據了解，警方預計下午完成偵訊後將依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署複訊。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害



►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



