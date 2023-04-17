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個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」！為何買了什麼詐騙集團都知

▲東警加強ATM安維籲民眾識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲個資外洩頻傳，造成相關詐騙案件層出不窮。圖非當事人。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶、林育綾、林明瑋、洪菱鞠、陳嘉恩／專題報導

「張先生您好，您先前是否有在我們ＸＸ網站購買了5本書，用ＸＸ銀行信用卡付款，總金額是1289元，很抱歉我們公司誤刷了您升級成VIP的費用，您下個月的帳單會多出一筆3000元的費用…」36歲的上班族張先生接起手機聽到這一連串話術忍不住嘆了口氣，心裡不禁想著：「雖然不會被這種老掉牙的招數騙到，但為什麼詐騙集團總是知道我的個資和網購訂單細節呢？」

個資外洩是不少詐騙案件的根源，《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，本周針對國內大量個資遭盜用而衍生的詐騙手法進行剖析，破解這款詐騙型態的眉角，並找出為何個資外洩層不出窮的困境。

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自從網路購物興盛以來，個資外洩造成的詐騙案件時有所聞，雖然手法老套，但顯然仍有不少民眾上當，才讓這樣的詐騙手段持續在坊間流傳。最典型的套路就像是張先生接到的電話一樣，詐騙集團掌握了他在購物網站上消費的詳細資訊，包括購買品項、金額、付款方式、個人電話地址等資料，用來誘騙消費者上鉤，進而後續詐取財物。

對此，行政院會上周四（13日）也通過《個人資料保護法》修法草案，未來民間業者若未遵行安全維護義務，造成民眾個資外洩情節重大，罰鍰將從目前最重200萬元大幅提高至1000萬元，且可按次處罰，希望遏止個資外洩造成的詐騙。

無法舉證因果關係　告上法院求償無門

早在2017年，民眾陳小姐在雄獅旅行社刷卡2.5萬元買機票，結果消費完後就接獲自稱雄獅旅行社來電，表示因工作人員疏失，誤刷她信用卡變成分期約定轉帳，將被連續扣繳12個月，要協助取消訂單並通知銀行協助處理，隨後就接到自稱銀行人員電話要求前往ATM操作，結果陳小姐前後轉帳4筆共計近13萬元至對方指定的3個帳戶內。

後來追查發現，雄獅旅行社有36萬筆消費者資料遭外洩，通報詐騙受害的消費者有18名，其中被詐騙金額最高者達84萬多元，整體總計被詐騙了450萬元。消基會針對此案，提起了國內史上首宗個資受害者團體訴訟，希望幫受害者討回公道。

▲▼2017年雄獅旅遊個資外洩詐騙案。（圖／消基會提供）

▲2017年消基會協助雄獅旅遊個資外洩受害者提起訴訟。（資料照片／消基會提供）

但這起破天荒的訴訟，士林地院在2019年審結，法院認為難以認定雄獅有過失，一審判決免賠，後來消基會上訴，在二審過程中雙方達成和解。

消基會董事黃怡騰接受《ETtoday新聞雲》採訪回顧這起案例時感嘆，類似案件最大困難是證明因果關係，因為消費者無法舉證誰外洩資料，也就是無法舉證是企業故意外洩個資。當年負責該案的召集人周逸濱律師表示，因為和解後簽有保密條款，所以不便透露相關和解金額及內容，但此事算是圓滿解決。

貨都還沒寄到　詐騙集團電話就來了

只不過，受害人透過司法途徑也討不回公道，造成這些年來個資外洩詐騙越來越猖狂。根據刑事警察局統計，去年全年度詐騙高風險賣場第1名是網路書店「博客來」，博客來個資外洩的嚴重程度，有網友形容是「買的書還沒寄到，詐騙集團就知道我買了哪些書。」

對此，博客來僅回應：「內部持續加強資安管理，確保交易流程無異常，並取得資安最高認證，同時持續積極配合檢調調查，以確保消費者權益。為保障消費交易安全，已於官網加註反詐騙宣導警語、主動發送反詐騙宣導簡訊通知消費者，將持續與專業資安防護公司合作，進行資安檢測及強化保護。」

但國內通路業者個資外洩事件至今仍層出不窮，今年2月15日，百貨業者微風集團發出公告，表示作業系統更新，因此會員點數發放、折抵等相關活動暫停，並以簡訊通知會員，需因應系統升級修改密碼，結果2月22日網路論壇BreachForums爆出微風集團資料庫遭駭的消息，包括公司內部數據、供應商數據、90萬用戶的個人訊息等外洩，事件因而披露。

百貨業者個資外洩　遭駭客勒索百萬

跨國駭客利用電子郵件向微風集團勒索，要求微風以3個比特幣（依目前匯率換算，約282萬7700元）買回會員個資，但微風未低頭付贖金，消息揭露後，微風集團對外證實收到匿名網路勒索信件，且表示已在2月15日向行政院數位發展部報備，再向刑事局偵九大隊報案，提告妨害電腦使用等罪，同一天發出系統更新、會員活動暫停之公告，微風強調在第一時間即啟動損害機制，內部資安團隊亦完成軟體以及作業系統安全性更新。

▲▼詐騙專題微風廣場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風廣場會員個資詐騙遭駭客勒索。（圖／記者蔡惠如攝）

針對微風個資外洩案件，經濟部依行政院個資聯防通報機制，通報國家發展委員會及數位發展部，除赴微風集團瞭解詳細情形，並由經濟部商業司、數位發展部國家資通安全研究院、資訊工業策進會及內政部警政署組成行政調查小組，前往負責會員APP的微風集團子公司「微風數位時代股份有限公司」進行行政調查。

業者加強安全機制　即時客服解決消費者問題

另一家擁有千萬會員的東森購物則表示，針對溝通並教育消費者預防詐騙付出許多努力，包括在東森購物官方網站、社交媒體等平台以訊息或是電話簡訊提醒消費者提高警覺，並提供關於網路詐騙的資訊，例如如何判斷真偽官網、如何辨識詐騙郵件、如何確認網購商品的真實性等等。透過這些資訊，讓消費者可以更了解詐騙手法及預防措施。

東森購物也加強網路賣場的安全機制，例如加強網站的防火牆和加密技術，並嚴格遵守個人資料保護相關法令，讓消費者放心地進行網路購物。當消費者發現可疑情況或遇到問題時，東森購物也可以提供即時客服支援，幫助消費者解決問題，同時也可以撥打警政署165反詐騙專線查證。

東森購物致力於企業創新與環境永續，有鑑於近年詐騙犯罪猖獗，東森購物充分落實資訊維安的標準化作業流程，嚴密檢討每個作業環節，並積極與警方合作，在刑事局的專業科技協助下已共同建立「東森集團與刑事局的資安聯防監控機制」，進行刑事犯罪偵防及犯罪防治，東森購物對於找出不法之徒、打擊犯罪責無旁貸，未來更會持續積極投入資訊安全防護作業，期許為所有消費者建立安心、優質的購物環境，這也是東森購物堅持不變的最大使命。

「法院態度不對」　法令對消費者不利

面對個資外洩詐騙，黃怡騰認為，這是一種新常態，不太容易完全防制，但仍要強化相關作為，一方面個人要提高警覺，另一方面則要透過立法強化個資保管，例如要求擁有大量個資的企業或單位，得要求設置更高防護機制及相關義務，防護個資外洩，但也不能無限上綱，超過其負擔，這勢必是一個兩難局面，因為很難取得平衡點。

▲▼博客來。（圖／記者許力方攝）

▲刑事局點名博客來個資外洩詐騙風險高。（圖／記者許力方攝）

不過，黃怡騰建議，針對擁有大量個資的企業或單位，仍應該依據產業類別發佈相關準則，並進行滾動調整，包括在資安人員人數、防火牆強度，多久檢視其防範機制等等，這都是可以討論的。除了企業與相關單位，黃怡騰認為，政府也要積極加強相關詐騙宣導，個人也應該提高警覺來預防詐騙。

對於消費者難以透過司法途徑討回公道，消基會副董事長徐則鈺直批：「法院態度不對！」他指出，針對這種個資外洩導致被詐騙，現在法院態度是要受害者提出舉證，證明個資外洩導致被詐騙損失金錢，但民眾怎麼可能會有電話錄音，應該是要由業者證明，已經做好防護措施，個資不會有外洩問題，故要解決不利於消費者現狀，應該修改個資法中的損害賠償訴訟，由業者證明或負責舉證，善盡個資保護責任，畢竟消費者不會無緣無故去告業者，一定是被詐騙才會站出來。

源頭控管最重要　避免個資流入黑市

工研院資訊與通訊研究所副所長黃維中指出，企業平均約60天才發現被駭，甚至一個漏洞修補得花69天。數位發展部則指出，涉及資安的個資外洩事件，除了事後通報與行政調查，也要強化預防措施，鼓勵民間企業導入零信任架構、隱碼技術、星際檔案系統（IPFS）等技術。

對於不斷發生的類似詐騙案件，律師周逸濱認為，最好方式就是做好源頭管控，避免個資流落到黑市，把個資來源減少，詐騙案件就會減少，建議政府仿效國外作法，由政府成立一個專責機構，負責個人資料的保護，並透過立法方式，讓企業有壓力要落實內控，要編列預算做好相關防控措施，降低被駭客入侵機率，避免個資外洩，這才是最好的作法。

【延伸閱讀】
►專題報導：台灣詐騙調查報告書

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