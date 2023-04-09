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美議員建議我引進星鏈　綠委：台灣已積極發展低軌衛星技術

▲▼SpaceX所提供的星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

▲SpaceX提供星鏈服務（Starlink）。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

根據外媒報導，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）日前與總統蔡英文會面時，討論到將「星鏈系統」（Starlink）引入台灣的可能，將有助於提高台灣對中國的嚇阻能力。對此，民進黨立委王定宇表示，近年國防部、數位部、太空中心確實投入相當的資源和計畫，在發展低軌道衛星，除了可在日常生活協助通訊發展，面對戰時潛在威脅，也能藉此維持通訊品質。

根據外媒報導，麥考爾和共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）表示，對台灣引進馬斯克（Elon Musk）的「星鏈系統」一事，是與蔡英文商討的「建設性要點」之一。不過總統府對星鏈議題沒有評論。

對此，長期關注國防議題的王定宇今天受訪說明，麥考爾來台交流時，有特別提到台灣可以與美國合作，發展類似馬斯克的「星鏈系統」，也就是低軌道衛星，事實上，台灣不管在國防部、過去的科技部、現在的數位部及太空中心，近幾年確實也投入相當的資源跟計劃在發展低軌道衛星。

王定宇指出，台灣本身在這個產業上，從衛星的部分到接收端的部分，有很多重要的零組件，包括晶片、半導體等，其實台灣有能力可以自製，未來低軌道衛星除了在日常生活協助通訊發展，對於戰時的威脅，特別像海底電纜被切斷，或者像俄羅斯進攻烏克蘭這樣的情形，可以維持國家的通訊傳輸的品質。

王定宇表示，平時很方便，遇到威脅的時候，這也是非常重要的生存能力，蔡英文政府這幾年投入相當的心力跟計劃，不過，他沒有辦法揭露太機敏的部分。他說，台灣是有能力在低軌道衛星、意念接收端的部分，達成相當自製比例技術層次，過去台灣可能是這個產業供應鏈的供應商，但未來台灣要建構自己的低軌道衛星跟接收站，2022年也開始開放商用執照的申請。

此外，關注資通訊議題的同黨立委許智傑也說，星鏈是防止斷網的關鍵技術，雖然傳遞速度沒有現在的電纜快速，但面對中共封鎖時，星鏈將是對外通訊的窗口，我國數位部也積極發展相同的低軌衛星技術，未來若與國際合作發展台灣版的星鏈，台灣的數位韌性將會大大提升。

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