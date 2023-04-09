美國警察「走錯地址」還開槍！　無辜屋主遭擊斃

▲美國新墨西哥州日前發生一起警察誤殺事件。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國新墨西哥州日前發生一起警察誤殺事件，當時警察接獲家暴通報後前往一處住家，沒想到卻走錯地址，與此案不相關的屋主持槍開門的瞬間，警方也直接開槍射擊，導致對方當場死亡。

根據CNN報導，新墨西哥州西北部法明頓警局（Farmington Police Department）5日晚間11時30分左右接獲家庭暴力通報，調度員便指派員警前往報案地點。而員警抵達敲門後卻遲遲沒人應門，正當他們準備請調度員再次確認地址時，該住處的52歲屋主道森（Robert Dotson）就拿著槍將門打開。

警方一發現道森拿槍後，就立刻開槍將其擊斃，而道森的妻子在後方也迅速拿槍還擊，但當她意識到屋外是警察後，就馬上把槍放下表明身分，並說他們從未撥打任何報案電話。

警方一查之下才發現，報案的地點是谷景大道（Valley View Avenue）「5308號」，而道森的住處是「5305號」，警察完全搞錯地址才會釀下大禍。

新墨西哥州警表示，警察沒有在槍擊事件中受傷，而他們也不會公布開槍員警的身分。法明頓警察局長赫貝（Steve Hebbe）指出，他們會在一星期之內公佈現場影片，「這是一件可怕的事情，我說什麼都不會讓情況好轉。」