　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安與藍議員辦「府會共識營」　綠、白批：不敢跟在野議員交手？

▲▼蔣萬安出席台北市議會國民黨團「府會共識營」。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席台北市議會國民黨團「府會共識營」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會將於4月12日開議，國民黨籍台北市長蔣萬安預計13、14日首度到議會備詢，但在開議前夕與議會國民黨團召開「府會共識營」，整場活動進行超過3小時。面對國民黨自家人辦共識營，民進黨台北市議員陳怡君批評，顯然蔣萬安在抱火取暖、不尊重其他黨派聲音；民眾黨台北市議員陳宥丞也說，這應該叫「國民黨共識營」。

蔣萬安9日下午2時準時抵達台北市議會，並在1樓交誼廳與國民黨團進行「府會共識營」，只見2名副市長、局處首長全部到齊。台北市議會今年共有61席次，扣掉當選立委的王鴻薇後，總計60席次、其中有30人為國民黨籍，而今日也有20名藍營議員到場參與共識營。

▲▼蔣萬安出席台北市議會國民黨團「府會共識營」。（圖／記者袁茵攝）

北市府也針對4項重大法案進行說明，包括都發局修正「台北市都市更新自治條例」部分條文案、消防局修正消防局組織規程部分條文及編制表案、勞動局修正「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治7條例」案，以及社會局修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」案。

蔣萬安致詞時表示，監督市政是天經地義，也希望府會共同的目標，就是讓台北市能夠找回過去的光榮感及驕傲感，未來市府與議會的溝通是雙向的，議員們對於市府團隊的指導與指教，市府都非常願意虛心聆聽，該改進的都會願意進行調整，同樣的很多政策推動，市府也非常需要議會給予支持、一起努力。

但當活動進行約莫30分鐘，國民黨團書記長秦慧珠說明接下來為閉門會議，市府希望媒體先離席；儘管有部分議員質疑為什麼要撤出媒體，但礙於是蔣市府要求，最終媒體也只能離開，而整場共識營進行超過3小時才落幕。

面對國民黨自家人舉辦共識營，民進黨台北市議員陳怡君批評，蔣萬安一出道就含著金湯匙當立委選市長，如果不敢跟在野議員溝通，又何來有共識？

陳怡君質疑，議會殿堂是莊嚴的，議員的權力來自於全體台北市民的授與，並不是一黨獨有，這樣的府會共識營，很顯然是蔣萬安在抱火取暖，吹哨壯膽、私相授受，並且不尊重其他黨派的聲音，是非常缺乏民主常識的錯誤示範。

民眾黨台北市議員陳宥丞也認為，「到底是國民黨還是府會共識營？」市政共識營為何其他黨派沒有相同規格安排，若是「政黨共識營」的話，假日佔用市府人力資源也不妥，且有很多今年應該辦理的都不在上面，像是廣慈大樓A、B棟預計有哪些單位要進駐？目前進駐狀況？尚未進駐單位何時進駐？

陳宥丞說，原先承諾的都更住二山限區在開議前送到議會，內文也沒有看到相關草案辦法，「我認為應該說這是『國民黨共識營』，不能叫做府會共識營。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊！
靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她有「博弈帳號」
4歲兒下巴遭重擊「滿嘴爆血」！黃瑄飆車送急診
全美10屆單車賽冠軍「騎車一半」被撞死
靠「瘦瘦筆」減肥！醫揭：2族群最好別用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基進吳欣岱來勢洶洶　高嘉瑜盼比民調整合：避免保送國民黨

蔣萬安與藍議員辦「府會共識營」　綠、白批：不敢跟在野議員交手？

快訊／解放軍今派70架次戰機、11艘次軍艦　35架次越過台海中線

嚴防共軍低空滲透突襲！　出動復仇者飛彈車防空接戰

空軍因應中共軍演「愛國者飛彈就位」　IDF飛官臂章「揍爆維尼」

游淑慧稱綠大咖挺吳欣岱「不夠團結」　本人反嗆：啼笑皆非的說法

美議員建議我引進星鏈　綠委：台灣已積極發展低軌衛星技術

王世堅參選到底　何志偉辦親子泡泡趴：我是信賴的

柯文哲抵達紐約機場　支持者接機狂喊：「柯總統」比想像年輕

鄭麗文挺費鴻泰「初選看很痛苦」　徐巧芯笑：我的支持者很快樂

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

基進吳欣岱來勢洶洶　高嘉瑜盼比民調整合：避免保送國民黨

蔣萬安與藍議員辦「府會共識營」　綠、白批：不敢跟在野議員交手？

快訊／解放軍今派70架次戰機、11艘次軍艦　35架次越過台海中線

嚴防共軍低空滲透突襲！　出動復仇者飛彈車防空接戰

空軍因應中共軍演「愛國者飛彈就位」　IDF飛官臂章「揍爆維尼」

游淑慧稱綠大咖挺吳欣岱「不夠團結」　本人反嗆：啼笑皆非的說法

美議員建議我引進星鏈　綠委：台灣已積極發展低軌衛星技術

王世堅參選到底　何志偉辦親子泡泡趴：我是信賴的

柯文哲抵達紐約機場　支持者接機狂喊：「柯總統」比想像年輕

鄭麗文挺費鴻泰「初選看很痛苦」　徐巧芯笑：我的支持者很快樂

國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

猴痘疫苗明下午2點開放預約！「名額增至3萬人」50家醫院可接種

INFINITE優鉉粉絲「帶老公上台」合照！　他恭順握手：大哥對不起

第2代固力果跑跑人專車亮相「零食外型超美味」！後車廂還有玄機

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

勞保繳24年「過世卻一毛都領不到」？　多做1事遺屬領到老

《英雄聯盟》PCS春冠出爐…PSG輾壓取勝　Junjia手感發燙Wako再皮還是贏

被問Energy今年合體開唱　Toro無預警現身親自回應了！

網傳「抹香蕉皮可除老人斑」！　醫揭漂亮皮膚靠2招

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

政治熱門新聞

朝「年底打球」又邁進一步！　李四川曬照曝大巨蛋最新進度

鄭家純戰吳欣岱：無法支持這種候選人

22日初選揭曉「公布許淑華相簿」！　徐巧芯：血流成河

影／對峙畫面曝！解放軍艦逼近台灣24浬　我軍「二對一」逼退

共軍又要射飛彈？我軍緊盯「火箭軍部隊」動態

被罵「縣府走狗」回嗆民眾　林為洲：當我塑膠

影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

傳陸想再送貓熊釋善意　蔣：很好

王浩宇下戰帖！　挑戰高嘉瑜

邱國正、陳寶餘坐鎮衡山指揮所　緊盯共軍「環台軍演」動態

中共軍機71架次擾台機型全揭露　跨越海峽中線航跡圖曝光

隨馬出訪「腳踢中國警車」　教授刪文道歉：別增加不必要對立

綠大咖表態支持吳欣岱　她諷：因民進黨內自己沒人敢挑戰高嘉瑜

柯文哲抵紐約機場　支持者喊柯總統

更多熱門

相關新聞

憂泛綠分裂　高嘉瑜盼比民調整合

憂泛綠分裂　高嘉瑜盼比民調整合

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱有意投入2024港湖區立委選舉，8日舉行基進北市黨部開幕茶會時，英系的衛福部前部長陳時中、內政部前部長徐國勇與會力挺。對此，恐面對吳挑戰的民進黨立委高嘉瑜9日受訪說，她贊同贊同以民調整合，避免保送國民黨，也不忍港湖再度變回綠營的萬年艱困選區。

綠委：台灣已積極發展低軌衛星技術

綠委：台灣已積極發展低軌衛星技術

柯文哲抵紐約機場　支持者喊柯總統

柯文哲抵紐約機場　支持者喊柯總統

鄭麗文挺費鴻泰「初選看很痛苦」　徐巧芯笑：我的支持者很快樂

鄭麗文挺費鴻泰「初選看很痛苦」　徐巧芯笑：我的支持者很快樂

大巨蛋水泥地貼草皮釀傷？李四川這樣說

大巨蛋水泥地貼草皮釀傷？李四川這樣說

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會蔣萬安國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面