蔣萬安與藍議員辦「府會共識營」　綠、白批：不敢跟在野議員交手？

▲蔣萬安出席台北市議會國民黨團「府會共識營」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會將於4月12日開議，國民黨籍台北市長蔣萬安預計13、14日首度到議會備詢，但在開議前夕與議會國民黨團召開「府會共識營」，整場活動進行超過3小時。面對國民黨自家人辦共識營，民進黨台北市議員陳怡君批評，顯然蔣萬安在抱火取暖、不尊重其他黨派聲音；民眾黨台北市議員陳宥丞也說，這應該叫「國民黨共識營」。

蔣萬安9日下午2時準時抵達台北市議會，並在1樓交誼廳與國民黨團進行「府會共識營」，只見2名副市長、局處首長全部到齊。台北市議會今年共有61席次，扣掉當選立委的王鴻薇後，總計60席次、其中有30人為國民黨籍，而今日也有20名藍營議員到場參與共識營。

北市府也針對4項重大法案進行說明，包括都發局修正「台北市都市更新自治條例」部分條文案、消防局修正消防局組織規程部分條文及編制表案、勞動局修正「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治7條例」案，以及社會局修正「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」案。

蔣萬安致詞時表示，監督市政是天經地義，也希望府會共同的目標，就是讓台北市能夠找回過去的光榮感及驕傲感，未來市府與議會的溝通是雙向的，議員們對於市府團隊的指導與指教，市府都非常願意虛心聆聽，該改進的都會願意進行調整，同樣的很多政策推動，市府也非常需要議會給予支持、一起努力。

但當活動進行約莫30分鐘，國民黨團書記長秦慧珠說明接下來為閉門會議，市府希望媒體先離席；儘管有部分議員質疑為什麼要撤出媒體，但礙於是蔣市府要求，最終媒體也只能離開，而整場共識營進行超過3小時才落幕。

面對國民黨自家人舉辦共識營，民進黨台北市議員陳怡君批評，蔣萬安一出道就含著金湯匙當立委選市長，如果不敢跟在野議員溝通，又何來有共識？

陳怡君質疑，議會殿堂是莊嚴的，議員的權力來自於全體台北市民的授與，並不是一黨獨有，這樣的府會共識營，很顯然是蔣萬安在抱火取暖，吹哨壯膽、私相授受，並且不尊重其他黨派的聲音，是非常缺乏民主常識的錯誤示範。

民眾黨台北市議員陳宥丞也認為，「到底是國民黨還是府會共識營？」市政共識營為何其他黨派沒有相同規格安排，若是「政黨共識營」的話，假日佔用市府人力資源也不妥，且有很多今年應該辦理的都不在上面，像是廣慈大樓A、B棟預計有哪些單位要進駐？目前進駐狀況？尚未進駐單位何時進駐？

陳宥丞說，原先承諾的都更住二山限區在開議前送到議會，內文也沒有看到相關草案辦法，「我認為應該說這是『國民黨共識營』，不能叫做府會共識營。」