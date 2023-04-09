王世堅參選到底　何志偉辦親子泡泡趴：我是信賴的

▲何志偉於兒童節舉辦首場泡泡趴活動，與孩子們同樂。（資料照／翻攝自Facebook／何志偉）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將於4月17日開始辦理立委初選民調，台北市第二選區（大同區、士林區38里）現任立委何志偉拚連任，面臨資深市議員王世堅挑戰。何志偉9日下午舉辦第二場「親子泡泡趴」活動搶攻親子票，他受訪表示，民進黨立委席次要最大化，「我是信賴的」，從來沒想過去網紅或政治明星，只想贏得民心。

何志偉今天下午受訪時說，王世堅一直以來都是好朋友、自己人，期盼透過今天的活動讓下一代玩得開心，更重要的是安全也很重要。

對於王世堅強調參選到底，何志偉表示，尊重每一位參選人的意願跟想法，站在民進黨主席賴清德的視角，立委席次要最大化，「我是信賴的」，他也是堅持、勇敢、認真的，這一切就由黨中央去做溝通，自己就在基層努力，因為基層是最重要、全心全意努力的地方。

何志偉說明，民主社會接受一切挑戰跟檢視，過去民進黨曾經跌倒過再站起來，支持者都看得到民進黨的改革與努力，「何志偉從來沒有想要做網紅，也沒有想要做政治明星，我只想贏得民心」。他回顧，自己過去在台北市創下最高得票率的紀錄，都是時時刻刻認真努力得來的，將繼續在基層打拚、努力。