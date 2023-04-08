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桃園婦以麥當勞為家待2天...頻向客人乞食　龜山警助返家團聚

▲桃園市陳姓婦人在龜山區某麥當勞店內頻頻向客人索討食物，龜山警方接獲業者反映到場了解，發現已在店內逾2天未回家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人在龜山區某麥當勞店內頻頻向客人索討食物，龜山警方接獲業者反映到場了解，發現已在店內逾2天未回家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區麥當勞店昨（7）日向警方反映，1名婦人在店內頻頻向客人索討食物，且已在店內佔用座位已逾2日，業者頗為困擾；龜山警方獲報到場察覺陳姓婦人疑似情緒困擾，經查發現為中壢地區失蹤人口，立即向其家人聯繫到派出所領回，也帶回派出所暫時安置，陳婦弟弟與老父趕來認領後感謝警方及時協助能與家人團聚。

龜山警分局指出，昨日凌晨2時許龜山區麥當勞店內向警方聯繫，48歲陳姓婦人平躺在用餐區座椅上，由於婦人已逾2天都待在店內，不時向客人索討食物，造成業者困擾。

▲桃園市陳姓婦人在龜山區某麥當勞店內頻頻向客人索討食物，龜山警方將陳婦帶回派出所安置並送上熱食果腹，聯繫家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人在龜山區某麥當勞店內頻頻向客人索討食物，龜山警方將陳婦帶回派出所安置並送上熱食果腹，聯繫家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山派出所員警張賀迪、李柏儒趕往處理，員警到場後察覺陳婦疑似有精神障礙，且已待在店內逾2日，體能與精神狀況都不佳，員警先為陳婦披上外套並帶回派出所內安置，同時遞送漢堡、熱茶讓陳婦補充血糖熱量。

▲桃園市陳姓婦人在龜山區某麥當勞店內頻頻向客人索討食物，龜山警方將陳婦帶回安置，家人趕到派出所帶回家團聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人在龜山區某麥當勞店內頻頻向客人索討食物，龜山警方將陳婦帶回安置，家人趕到派出所帶回家團聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出陳婦為失蹤人口，日前因無聊想出門走走，從中壢區住家搭公車至龜山區後迷失方向，員警趕緊聯繫家人到派出所接回陳婦，陳婦弟弟與年邁父親急忙趕來與陳婦團圓後，向警員表達感謝之意；龜山派出所所長汪冠宇呼籲，家中若有易走失親人，應讓其配戴防走失手鍊，或在衣服繡上聯絡方式，以利民眾或警方協助聯繫，避免發生走失意外。

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