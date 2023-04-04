麥當勞APP限時刮！一票中「大麥克1+1」爽炸回報：終於有了

▲麥當勞在APP推出「大人兒童節」刮刮樂活動。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞今（4）日在APP推出限時快閃「大人兒童節」刮刮樂活動，祭出「5大品項買1送1」優惠，包括大薯、蘋果派等等。就有大票網友開APP試手氣，並在PTT的省錢板回報，這次滿意的人明顯變多，「大麥克，開心」、「大麥克買一送一！耶～」、「是已經多久沒看過的大麥克買一送一！」

有鄉民在PTT的省錢板（Lifeismoney）分享情報，「麥當勞APP 兒童節刮刮樂」，貼出抽到中薯+蛋捲冰淇淋特價59元優惠券的APP截圖畫面，提醒其他人也可以去抽。

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▲原PO在省錢板分享情報。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，果然吸引大票網友開APP試手氣，其中，不少人都很開心，尤其驚喜此次有「單點大麥克買一送一」，「大麥克耶」、「大麥克買一送一！真.大人兒童節」、「大麥克覺得讚」、「現在除了大麥克／雞腿堡買一送一，其餘買一送一都不會換。」也有人對抽到的品項感到滿意，「豬肉滿福堡買一送一還不錯」、「大薯買一送一，還不錯。」

▲有不少人開心刮到大麥克。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有鄉民爆出悲鳴，「別人大麥克我大薯，剝奪感upup」、「但是大麥克變小了 :(」、「我寧可要大薯，薯餅一下子就吃完了」、「抽不到大麥克QQ」、「抽三帳沒大麥克哈哈哈」、「薯餅平常輪盤就常常轉到了」、「沒啥用的冰淇淋！」「冰淇淋超多，哭哭」、「薯餅買一送一要幹嘛？得來速+10元不是更快？」「薯條跟冰都是要拿到後趕快吃的，逼死誰」、「第一次悲傷兒童節」、「大蛋捲18，還不如大蛋捲10塊，才有兒童節氣氛。」

據了解，麥當勞「大人兒童節」刮刮樂中，有「大薯」、「大麥克」、「蘋果派」、「豬肉滿福堡」及「薯餅」買1送1優惠券，組合優惠則有「買任一超值全餐送4塊麥克雞塊（原味）」、「大蛋捲冰淇淋特價18元」及「中薯+蛋捲冰淇淋特價59元」等等。

除了麥當勞，拿坡里即日起至4月17也日祭出「炸雞買1送6」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「6隻胡椒烤雞翅」，換算下來，直接用65折就能一次爽吃腿排+雞翅；加碼至4月30日前還有「買披薩送炸雞」好康，無論外帶或內用2個大披薩就送2塊炸雞，較原價直接打出72折優惠，且炸雞還可更換為烤雞。