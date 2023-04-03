　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥當勞愚人節公開「超讚新品」！　真相讓澳洲人怒了：玩笑開過頭

▲▼ 澳洲麥當勞愚人節菜單。（圖／翻攝自IG）

▲ 澳洲麥當勞應愚人節公開薯條牛肉堡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣必勝客應愚人節開賣「無料Pizza」，吸引不少好奇的民眾嘗鮮。澳洲麥當勞則是在IG公開最新品項「McFry」，結合經典的牛肉堡和當地人最愛的薯條，未料卻令許多網友怒批「玩笑開過頭」。

《鏡報》報導，澳洲麥當勞官方IG帳號1日公開新菜單，「我們將經典的四盎司牛肉堡和澳洲最受歡迎的薯條疊在一起」，「不會髒亂，不用大驚小怪，不用擔心。我們幫你做好，你就不用自己來了！」

@angeeats THE NEW MCDONALD’S MCFRY #mcdonaldsau #maccaspartner #ad ♬ original sound - AngeEats

他們還和澳洲知名吃播網紅Ange Eats合作，他1日在TikTok上傳自己大啖這款漢堡的影片，「裡面有薯條，有牛肉、起士、洋蔥、酸黃瓜和番茄醬，看起來很棒。」

但仔細看就會發現，官方IG貼文最後一句寫道，「今天就去買McFry吧，只賣到昨天」，顯然這只是個愚人節玩笑，令想吃卻吃不到的饕客相當失望。

許多網友留言表示，「我真的會想吃這個，不要耍我」、「這真的看起來很讚」、「說真的我每次吃漢堡都會這樣做」、「他們真的應該這樣賣，可以幫我們省點麻煩」、「這一點都不好笑，因為我們真的想要這種漢堡，多年來都必須自己來，麥當勞是時候動起來了」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
剛出隧道就出事！紅牌重機「撞迴轉機車」　2騎士噴飛
小房間4分鐘爭議　丘總提出另一疑點：改判依據在哪？
直擊！六福村3千車位快停滿　遊客1關鍵力挺：不會抵制
網傳「禽流感的蛋」水煮後變黑　專家打臉：滷過頭
韓男團唱一半「成員遭火燒身」！　駭人畫面曝光
ENERGY台上哭了！TORO轉頭淚崩　提18年前退團糾葛：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅到大邱開球驚傳恐攻！韓女發文「要帶炸彈去」　警衝入她家

辦公室都女生！男天天加班存錢想婚　女友怒了：是不是勾搭女同事

快訊／日本5／8正式「取消入境管制」！　赴日免打3劑疫苗

麥當勞愚人節公開「超讚新品」！　真相讓澳洲人怒了：玩笑開過頭

全日空系統大當機！　旅客「無法辦理登機」慘卡日本機場

金融時報：台灣恐再失邦交國　5、6月很關鍵

登《花花公子》成人雜誌封面　法國美女部長「露乳照流出」遭罵爆

馬克宏5日訪問中國　法媒：聚焦俄烏衝突

南韓仁川樂天電影院大火　濃煙狂竄畫面曝！動員百人灌救

奪命3P！他「遭情侶檔斷根」亂刀砍死　三人行尋刺激反引殺機

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

尹錫悅到大邱開球驚傳恐攻！韓女發文「要帶炸彈去」　警衝入她家

辦公室都女生！男天天加班存錢想婚　女友怒了：是不是勾搭女同事

快訊／日本5／8正式「取消入境管制」！　赴日免打3劑疫苗

麥當勞愚人節公開「超讚新品」！　真相讓澳洲人怒了：玩笑開過頭

全日空系統大當機！　旅客「無法辦理登機」慘卡日本機場

金融時報：台灣恐再失邦交國　5、6月很關鍵

登《花花公子》成人雜誌封面　法國美女部長「露乳照流出」遭罵爆

馬克宏5日訪問中國　法媒：聚焦俄烏衝突

南韓仁川樂天電影院大火　濃煙狂竄畫面曝！動員百人灌救

奪命3P！他「遭情侶檔斷根」亂刀砍死　三人行尋刺激反引殺機

興農楊家創辦人40年前神操作買地　暴賺750倍

猿12局重播輔助是「主審自動審視」　丘總：標準要統一

正妹中醫師親教「按摩去濕」　清明顧身體...關鍵「三穴位」曝

郭台銘同框賈伯斯兒子　力讚「Steve 是偉⼤的英雄！」

兄弟一壘手再換人　曾頌恩取代林書逸先發外野

玉管處38周年慶！4／10舉辦保育成果發表會　邀社會大眾減塑淨川

台灣野鳥生態調查協會認養活水湖觀星丘　協助野鳥生態調查紀錄

《BOYS PLANET》陳冠叡親自認證粉絲應援牆　留下4國語言便條

夫妻逛桃園海芋季回家找不到車　以為遭竊急報警竟是記錯停車位

拔魚缸插頭「害死2條魚」老公氣炸了！人妻賠5千嗆：我比不上魚嗎

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

南韓仁川電影院大火！　動員百人灌救

這國家「馬堡病毒」9確診、20可疑病例全死亡

Z世代「智障型手機」正流行　美年輕人超愛

陸大媽舉擴音器　狂吼日本警察

孕婦爽嗑烤魚！吃完傻見密麻活蛆狂蠕動

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

植物真的會尖叫　最新研究曝光

英媒：台灣恐再失邦交國　5、6月很關鍵

即／日本5／8取消入境管制！赴日免打3劑

全球最年輕女總理將下台　芬蘭37歲馬林敗選

林芳正要求釋放5日人　秦剛一句打回

俄國聖彼得堡發生爆炸案　軍事部落客身亡

更多熱門

相關新聞

麥當勞「準備裁員」美國總部本周暫關閉

麥當勞「準備裁員」美國總部本周暫關閉

全球最大速食連鎖店麥當勞（McDonald's Corp.）宣布本周暫時關閉美國辦公室，因為公司將準備通知員工裁員消息，而這也是麥當勞進行廣泛業務重整的行動之一。然而，目前尚不清楚有多少員工會被解雇。

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

女大掃除清車庫　發現陌生人住裡面

女大掃除清車庫　發現陌生人住裡面

8大速食店連假超殺優惠包！

8大速食店連假超殺優惠包！

男優武器太大　女優還原「差點被撞死」真相

男優武器太大　女優還原「差點被撞死」真相

關鍵字：

麥當勞紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

台灣第二妖怪　瑯嬌靈貓現身高雄

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面