麥當勞愚人節公開「超讚新品」！　真相讓澳洲人怒了：玩笑開過頭

▲ 澳洲麥當勞應愚人節公開薯條牛肉堡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣必勝客應愚人節開賣「無料Pizza」，吸引不少好奇的民眾嘗鮮。澳洲麥當勞則是在IG公開最新品項「McFry」，結合經典的牛肉堡和當地人最愛的薯條，未料卻令許多網友怒批「玩笑開過頭」。

《鏡報》報導，澳洲麥當勞官方IG帳號1日公開新菜單，「我們將經典的四盎司牛肉堡和澳洲最受歡迎的薯條疊在一起」，「不會髒亂，不用大驚小怪，不用擔心。我們幫你做好，你就不用自己來了！」

他們還和澳洲知名吃播網紅Ange Eats合作，他1日在TikTok上傳自己大啖這款漢堡的影片，「裡面有薯條，有牛肉、起士、洋蔥、酸黃瓜和番茄醬，看起來很棒。」

但仔細看就會發現，官方IG貼文最後一句寫道，「今天就去買McFry吧，只賣到昨天」，顯然這只是個愚人節玩笑，令想吃卻吃不到的饕客相當失望。

許多網友留言表示，「我真的會想吃這個，不要耍我」、「這真的看起來很讚」、「說真的我每次吃漢堡都會這樣做」、「他們真的應該這樣賣，可以幫我們省點麻煩」、「這一點都不好笑，因為我們真的想要這種漢堡，多年來都必須自己來，麥當勞是時候動起來了」。