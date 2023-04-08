桃園鬧區旗牌社成賭場　消費滿額送泡麵「還有學生優惠方案」

▲桃園警方局昨天晚間持搜索票在桃園區春日路某旗牌社蒐證，員警對賭客進行身分查核。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方日前根據檢舉，轄區內某棋牌社對外以會員制招攬賭客，甚至還推出學生促銷專案吸引各年齡層賭客到場消費，員警經長期蒐證後向桃園地院聲請搜索票，昨（7）日晚間持搜索票查緝，當場查出34名賭客、2名工作人員與陳姓負責人到案，現場起出籌碼43萬餘元與1萬5千餘元營業所得、賭具麻將、點數卡等證物，全案偵訊後將陳姓負責人與2名工作人員依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，其餘賭客則依社維法裁罰。

桃園警分局指出，位於桃園區春日路某旗牌社遭檢舉案暗藏賭博，警方根據線報蒐證，發現陳姓負責人提供場所、賭具麻將與點數卡（籌碼）給賭客，賭局結束後，賭客可以點數卡結清賭資，店家則收取人頭費（每人1分鐘1元），據指出，業者每月營業額可達數十萬元甚至百萬元，業者還推出消費滿200元送20元可折換購泡麵、飲料不等，另有學生優惠折扣活動，吸引各年齡層賭客上門。

▲桃園警方局昨天晚間持搜索票在桃園區春日路某旗牌社蒐證，現場起出43萬餘元點數卡（籌碼）等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局偵查隊會同武陵、大樹派出所等組成專案小組長期監控蒐證，掌握賭場營運狀況後向桃園地院聲請搜索票，昨晚持搜索票查緝，現場查獲陳姓負責責人與劉姓等2名工作人員，現場還有34名賭客，現場查扣麻將賭具、點數卡籌碼共計43萬餘元、營業所得1萬5,000餘元等證物。

桃園警方表示，對於某旗牌社假藉博弈協會競技名義「掛羊頭賣狗肉」，提供賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安甚鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能犯罪處所，運用各式偵查手段與科技執法清查，以期淨化社會治安。