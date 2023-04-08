撂人投注站內逞兇「掃把旗桿狂扁」　勒頸圍毆成傷...4男下場曝

▲桃園市沈姓男子去年1月間撂4人向大園區某投注站陳姓業者談判，竟當眾勒頸控制陳男行動後圍毆成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子與陳姓男子因細故糾紛未解決，去年1月間邀集賴姓等4名男子到大園區某投注站找陳談判，過程中雙方一言不和，沈男竟無視投注站內有其他客人，唆使賴姓男子等人對陳勒頸、勾住手部等方式，再由柳姓、林姓與李姓男子分持旗桿、掃把或徒手對陳圍毆攻擊成傷，事後陳男報警提告。桃園地檢署調查後，將賴等4人依公然聚眾強暴罪嫌提起公訴。

檢警調查，沈姓男子去年1月20日下午5時許邀集25歲柳姓、30歲賴姓、24歲林姓與24歲李姓等4名男子助陣，5人到位於大園區某投注站向陳姓業者談判，但過程中雙方談不攏，沈男竟不顧投注站為公眾場所，竟唆使賴姓男子徒手勾住陳男手部與頸部等處，再由柳男等人分持旗桿、掃把或徒手毆打陳男，導致身體多處受有擦挫等傷勢，沈男等人逞兇後逃逸，陳男則向大園警方報案提告。

桃檢複訊時，柳姓等4男坦承犯行，沈男則未到案被檢方發布通緝中，陳姓業者事後同意撤回傷害告訴，檢方則不另以不起訴處分，至於柳男等4人則涉及公然聚眾強暴罪，檢方偵結依公然聚眾強暴罪嫌將柳姓等4人提起公訴。