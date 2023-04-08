　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撂人投注站內逞兇「掃把旗桿狂扁」　勒頸圍毆成傷...4男下場曝

▲桃園市沈姓男子去年1月間撂4人向大園區某投注站陳姓業者談判，竟當眾勒頸控制陳男行動後圍毆成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市沈姓男子去年1月間撂4人向大園區某投注站陳姓業者談判，竟當眾勒頸控制陳男行動後圍毆成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子與陳姓男子因細故糾紛未解決，去年1月間邀集賴姓等4名男子到大園區某投注站找陳談判，過程中雙方一言不和，沈男竟無視投注站內有其他客人，唆使賴姓男子等人對陳勒頸、勾住手部等方式，再由柳姓、林姓與李姓男子分持旗桿、掃把或徒手對陳圍毆攻擊成傷，事後陳男報警提告。桃園地檢署調查後，將賴等4人依公然聚眾強暴罪嫌提起公訴。

檢警調查，沈姓男子去年1月20日下午5時許邀集25歲柳姓、30歲賴姓、24歲林姓與24歲李姓等4名男子助陣，5人到位於大園區某投注站向陳姓業者談判，但過程中雙方談不攏，沈男竟不顧投注站為公眾場所，竟唆使賴姓男子徒手勾住陳男手部與頸部等處，再由柳男等人分持旗桿、掃把或徒手毆打陳男，導致身體多處受有擦挫等傷勢，沈男等人逞兇後逃逸，陳男則向大園警方報案提告。

桃檢複訊時，柳姓等4男坦承犯行，沈男則未到案被檢方發布通緝中，陳姓業者事後同意撤回傷害告訴，檢方則不另以不起訴處分，至於柳男等4人則涉及公然聚眾強暴罪，檢方偵結依公然聚眾強暴罪嫌將柳姓等4人提起公訴。

  【更多新聞】

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

桃園鬧區旗牌社成賭場　消費滿額送泡麵「還有學生優惠方案」

縱容網咖業者偷電！5年狂撈491萬　前台電稽查員下場慘了

 

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone 15 Pro酒紅色清晰照曝！　6亮點一次看
陳天仁4個月前大吵離家出走！　周孝安「1異常行為」惹火她
國軍曝1分15秒影片！　監視「山東艦」畫面罕曝光　
快訊／陳天仁證實情斷周孝安！　「和平離婚、好聚好散」
鄰居每晚11點「跟著YT奮戰1小時」　他入住崩潰
高雄警游泳「沉入池底」！　救生員急CPR仍身亡
熱水燙傷5歲女童！　幼兒園師還譏她「去吃狗餅乾」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

撂人投注站內逞兇「掃把旗桿狂扁」　勒頸圍毆成傷...4男下場曝

心碎媽PO網爆幼師「熱水燙傷女兒」　園方：絕未凌虐歧視

這洋芋片聲音怪怪的！　三重警察搖一搖...罐身掉出6包海洛英

高雄警游泳「沉入池底」！救生員CPR畫面曝　警消接手送醫仍不治

花蓮2男酒後翻臉互毆　1男被「KO倒地」緊急送醫

熱水燙傷5歲童！幼兒園師還譏「去吃狗餅乾」　慈母PO網控訴

快訊／台南男遭丟包醫院！「右胸中彈、有刀傷」搶救不治

快訊／恐怖畫面曝！台中清水大貨車失控衝路邊撞3車　4人受傷

桃園鬧區旗牌社成賭場　消費滿額送泡麵「還有學生優惠方案」

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

撂人投注站內逞兇「掃把旗桿狂扁」　勒頸圍毆成傷...4男下場曝

心碎媽PO網爆幼師「熱水燙傷女兒」　園方：絕未凌虐歧視

這洋芋片聲音怪怪的！　三重警察搖一搖...罐身掉出6包海洛英

高雄警游泳「沉入池底」！救生員CPR畫面曝　警消接手送醫仍不治

花蓮2男酒後翻臉互毆　1男被「KO倒地」緊急送醫

熱水燙傷5歲童！幼兒園師還譏「去吃狗餅乾」　慈母PO網控訴

快訊／台南男遭丟包醫院！「右胸中彈、有刀傷」搶救不治

快訊／恐怖畫面曝！台中清水大貨車失控衝路邊撞3車　4人受傷

桃園鬧區旗牌社成賭場　消費滿額送泡麵「還有學生優惠方案」

261萬新店公寓「踩遍法拍地雷」　達人一眼認：萬年流標

一手握不住！高雄必吃爆餡黑、紫金雙享飯糰　超厚漢堡吃到掉下巴

認同馬英九堅定中華民國立場　朱立倫諷蔡英文：去讀讀憲法怎麼寫的

李多寅豪華禮服大有來頭！「紐約三大設計師」之一操刀　驚人價格曝

超市百樣食材「買1送1」　引進全台唯一可生吃「龜毛生食蛋」

護照被丟包「求償57萬」挨酸　苦主霸氣開捐：錢換不回5天假期

林安可何時歸隊就看實戰打擊　古林睿煬二軍再2次先發

青埔盃慢速壘球錦標賽登場　16勁旅拚戰雲林爭冠

陸稱「海巡06」對馬祖籍客船實施監護　管碧玲曝照片打臉：不符事實

打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

「囡仔昌」車禍亡！斷掌復仇記落幕

500萬隻蜜蜂被毒死　舖成蜂屍地毯：夭壽喔

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

2車對撞！花蓮客運「墜3層樓高」　釀1死5傷

姜建利逃獄是為了見她　接應女身分曝光

照顧病妻太辛苦　高雄透天厝大火老夫妻身亡

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

囚禁14小時遭性侵！女傳「9、5」求救

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

快訊／台南男「右胸中彈」遭丟包醫院　搶救不治

更多熱門

相關新聞

投注站抓違停車　男還沒中獎先被送辦

投注站抓違停車　男還沒中獎先被送辦

基隆第三分局百福派出所所長羅軒偉及警員蔡博煒，12日20時許執勤時，在七堵區某運彩投注站外發現一部違停自小客車，準備依法取締告發之際，一名吳姓男子匆忙跑出來移車，警方發現男子神情異常緊張，進而從吳男包包內搜出一把已上膛非法改造槍枝、10顆子彈及毒品，訊問後將吳男依法送辦。

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

「桃園妹騙走老人刮刮樂獎金」引台彩緊盯　警告若調查屬實將處置！

「桃園妹騙走老人刮刮樂獎金」引台彩緊盯　警告若調查屬實將處置！

威力彩上看17.5億！命理師曝「3生肖」偏財運旺

威力彩上看17.5億！命理師曝「3生肖」偏財運旺

狂人揭威力彩中獎規律　網笑：賠了你負責

狂人揭威力彩中獎規律　網笑：賠了你負責

關鍵字：

為友人助陣4莽男投注站公然聚眾強暴

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面