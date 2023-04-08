兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

▲桃園檢警偵辦陳姓男子涉嫌撂人談判毆傷國中生，檢方昨天將竹聯幫信堂副會長陳姓男子等人聲押，圖為平鎮警方日前約談當事人到案說明。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區陳姓與洪姓國中生3月3日在校園發生碰撞，雙方後來在LINE群組內互嗆，陳姓國中生父親獲悉後，2天後撂來33人，並約出洪生6名學生與家長談判，竟唆使手下痛毆6人成腦震盪與骨折，檢警蒐證調查後，檢察官昨（7）日認竹聯幫陳姓副會長等3人以眾欺寡、戕害學子等行為惡劣，涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由及傷害等罪嫌重大向法院聲請羈押，其餘參與犯罪情節以3至15萬元交保。

▲桃園市平鎮警方通知涉嫌毆打學生涉案人士說明，當場蒐證釐清案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方上月接獲平鎮警分局通報某幫派組織毆打國中生案，檢察長俞秀端認為校園純淨不容幫派組織侵擾，指派檢察官陳映妏負責指揮偵辦，經密集蒐證建構犯罪組織成員與架構，昨天由檢察官指揮檢察事務官與平鎮分局至幫派聚集地搜索，傳訊11名證人到案說明，並拘提涉案33人到案。

▲桃園市平鎮警方偵辦竹聯幫信堂陳姓副會長涉嫌毆打學生案，現場搜出棍棒與信堂衣物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，竹聯幫信堂陳姓副會長，其子就讀平鎮區某國中因與同校6名同學發生網路言語糾紛，陳男竟逼迫學生與家屬到某民宅談判，並找來三十多人助陣，談判過程中，陳男持刀械威嚇及毆打學生與家屬，致使被害人受有腦震盪、骨折等傷害，還以加害生命言語恐嚇學生，使其等身心受創。

檢察官認為陳姓男子等3人以眾欺寡、戕害學子等行為惡劣，涉犯組織犯罪防制條例、妨害自由與傷害等罪嫌重大，有勾串滅證之虞，已向法院聲請羈押，其餘30名被告依參與犯罪情節以新台幣3萬至15萬元交保。

▲桃園市平鎮警方偵辦竹聯幫信堂陳姓副會長涉嫌毆打學生案，現場搜出棍棒、刀械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢方強調，犯罪組織嚴重危害社會秩序，造成民眾不安，影響社會價值觀念，校園更是百年樹人之教育大計，絕不容幫派組織侵入校園，甚至加害學子，檢警為維護社會安寧及校園安全將持續與警察機關合作打擊幫派組織犯罪，並呼籲國人切勿加入不法犯罪組織，以免身陷囹圄。