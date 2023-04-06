婦家中看電視突昏厥　消防人員緊急CPR1分鐘...送醫搶回1命

▲桃園市八德區陳姓婦人昨天在家中看電視，卻突然昏厥叫不醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市八德區陳姓婦人清明連假最後一天在家中看電視，突然癱軟倒在椅子上，家人發現不對勁趕緊打電話給119求助，桃園市消防局茄苳分隊接獲指揮中心派遣救護人員與義消趕往現場，發現陳姓婦人已呈現瀕死狀態且無心跳，緊急施予CPR急救，僅約1分鐘，陳婦恢復心跳與自主呼吸，趕緊送醫治療後順利挽回寶貴性命。

桃園市消防局指出，清明假期最後一天，八德區一名年約60歲陳姓婦人在家中看電視，突然倒臥在椅子上，家人叫不醒趕緊打電話向119求助，消防局第一大隊茄苳分隊立即出動員4名救護人員與2名義消趕往協助。

▲桃園市八德區陳姓婦人昨天在家中看電視，卻突然昏厥叫不醒，茄冬消防人員到場立即施予CPR急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救護人員發現陳姓婦人已呈現瀕死式呼吸且無心跳，立即施予CPR急救，僅約1分鐘後陳姓婦人恢復心跳與自主呼吸，救護人員趕緊將其送到醫院急救，所幸順利挽回性命。



救護人員表示，陳姓婦人患有心臟疾病，因心室頻脈造成心肺功能停止，所幸家人及時求救，一般心臟疾病患者患者呼吸心跳停止後4至6分鐘內是黃金救援時間，經過CPR救護後才能讓婦人及時恢復心跳，保住寶貴性命。



消防局第一大隊茄苳分隊分隊長洪榮蔚強調，當傷病患處於OHCA（心肺功能停止）狀態，若能盡早求救119、經由CPR、AED電擊、ACLS高級心臟救命術、醫院復甦後照護，就可提升存活率挽救寶貴生命，CPR人人都能做，是簡單亦重要之急救技能，只要做的正確，你我都可成為救命天使。