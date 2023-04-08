全斗煥喊窮是假的！孫爆料「秘密金庫」堆滿現鈔：送秘書每人一棟房

▲南韓前總統全斗煥的孫子全宇元。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓已故前總統全斗煥曾在光州民主運動時，下令軍方以開砲、戰機空中掃射等方式血腥鎮壓平民，導致光州多名無辜犧牲者罹難；然而法院要求繳納犯罪所得2205億韓元時，全斗煥卻以身上只有29萬韓元為由拒繳。對此，全斗煥的孫子全宇元近日在節目上表示，爺爺其實相當有錢，住處更有著藏匿黑錢的金庫。

根據韓媒《News1》，全斗煥的孫子、全在庸的次子全宇元（전우원，音譯）登上昨（7）日播映的電視台SBS時事節目《好奇的故事Y》，他帶著節目組前往全斗煥位於首爾市西大門區延禧洞的住處，想要探尋藏在爺爺書房、奶奶衣櫃後方「秘密金庫」的存在，然而卻發現玄關電子鎖密碼早已被更換，顯然是遭到其他家人刻意阻擋。

▼全宇元透露，爺爺全斗煥在住處的確有秘密金庫。

首先，全宇元先是向節目公開他2019年用手機親自拍攝的全斗煥住處內部影像，他在平板電腦上畫出住處內部構造，幫括爺爺奶奶的理髮室、從親自使喚日式料理廚師來做菜的廚房、籃球場、游泳池、螢幕高爾夫球場等，接著他開始指出可能用來藏匿秘密資金的地點。

全宇元表示，「爺爺書齋那裡有奶奶的衣櫃，雖然我媽沒有講出正確的位置，不過曾聽她說過，在某個地方有座相當於一間房間大小的祕密金庫，裡面堆滿現金。」

接著，全宇元在節目組人員面前，親自用手機和親生母親崔某通話。崔某首先表示，她正在看全宇元的直播影片，接著開始透露秘密金庫的位置，「你奶奶（李順子）的衣櫃位於兩端，就像是走廊一樣，衣櫃好像有一道暗門，只要推它，牆壁就會開始迴轉，那裡有像是銀行大型保險箱一樣的方向盤......」

▲全斗煥住處書齋的書櫃，後方可能有藏匿資金的秘密金庫。（圖／翻攝自YouTube@궁금한 Y）

崔某透露，秘密金庫的大小就和她的臥房一樣大，牆壁堆滿了現金。崔某之後又透過手機簡訊表示，「以前你爺爺（全斗煥）書齋的書櫃上全堆滿了現金，秘書們經常拿著手提包，換來好幾億的現金。」

崔某又爆料，向外界宣稱「沒有錢」繳納罰金和犯罪所得的全斗煥，其實相當有錢，不僅藏有大把現金，甚至還藏有價值數十億韓元的美術品，而先前全斗煥至少給了5名以上的秘書，每人一棟位於首爾市楊川區木洞的公寓大樓。

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