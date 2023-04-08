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首爾江南綁架殺人案新進展！　柳姓夫妻涉「教唆殺人」遭警逮捕

▲▼今年3月底在首爾江南綁架、殺害被害女性的3名共犯，由左至右分別是李敬宇、黃大韓、延志鎬。（圖／首爾警察廳）

▲今年3月底在首爾江南綁架、殺害被害女性的3名共犯，由左至右分別是李敬宇、黃大韓、延志鎬。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近發生一起恐怖的綁架殺人案，48歲中年婦女崔某3月底深夜返家時，竟在首爾市江南區驛三洞住處前，遭到3名男子強擄上車，載到140公里遠的大田市殺害棄屍。警方調查發現，殺人動機與虛擬貨幣有關，且財力雄厚的柳姓夫妻才是教唆殺人的主謀，因此在今（8）日前後將夫妻倆逮捕、拘提到案。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院認為柳某有逃亡、湮滅證據的可能，因此簽下柳某的拘票，昨（7）日下午在審訊完柳某後便將之羈押；至於其妻黃某則同樣被認為是教唆殺人的共犯，首爾水西警察署8日上午8時18分前往位於京畿道龍仁市的住處，將黃某依涉嫌教唆強盜殺人等罪逮捕歸案。

3名綁架殺害崔姓婦女的男子分別為36歲的李敬宇（이경우，音譯）、36歲的黃大韓（황대한，音譯）、30歲的延志鎬（연지호，音譯）。其中，李敬宇詳細計畫、指導犯案，而黃大韓和延志鎬則負責執行殺人、棄屍。

▼柳某涉嫌教唆李敬宇等3人綁架殺害婦女崔某。

李敬宇坦承犯下大部分罪嫌，並向警方透露受柳姓夫妻教唆殺人的細節。警方研判，柳姓夫妻投資虛擬貨幣失利後，便對崔某心懷怨恨，夫妻倆之後和崔某之間有多起官司糾紛。警方認為，柳某、黃某皆涉嫌教唆李敬宇綁架殺人。

報導指出，被害婦女崔某曾因懷疑自己投資的虛擬貨幣「Puriever Coin」遭黃某操盤而導致幣值暴跌，於是她和李敬宇找來其他投資者，前往首爾黃某所下榻的飯店，強行奪走黃某價值1億9000萬韓元（近新台幣438萬元）的虛擬貨幣，之後李敬宇被移送檢方。

此後，李敬宇和柳姓夫妻和解，雙方關係親密，至於崔某則和柳姓夫妻陷入各種訴訟糾紛。

▼韓媒MBC獨家取得崔某生前和友人的通話，內容指出崔某和主謀李敬宇2020年因虛擬貨幣認識，不過在李敬宇投資7700萬韓元失利後，兩人關係急轉直下，雖然崔某曾給李敬宇2000多萬韓元、也替對方找工作，但李敬宇仍經常向崔某討錢。

警方調查發現，早在3人綁架殺害崔某前，柳某曾將4000萬韓元（約新台幣93萬元）轉交給李敬宇，因此懷疑該筆資金是用來教唆李敬宇殺人的資金，不過柳某的律師表示，該筆資金是柳某借給李敬宇的款項，雙方甚至於2021年簽下借據，約定償還期間為5年、利息為2%。

至於李敬宇被警方逮捕前，曾前往柳姓夫妻位於京畿道龍仁市的住處、首爾市江南區的辦公室要求借款6000萬韓元用來逃亡，不過卻遭到柳某拒絕。

柳姓夫妻全面否認教唆殺害崔某的罪嫌，表示自己毫無理由這樣做。

►警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」 虛擬幣投資惹孽緣
►首爾鬧區綁架兇殺！中年婦夜歸「遭強擄上車」 被載深山勒斃棄屍

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