全斗煥孫下跪道歉！稱爺爺是「光州屠夫」　為五一八罹難者擦墓碑

▲全斗煥的孫子全宇元31日上午前往光州，向五一八事件罹難者家屬下跪道歉。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓現代史的「轉型正義」又向前邁一大步？南韓已故前總統全斗煥孫子、全在庸次子全宇元（전우원，音譯）從美國紐約返抵南韓，原本因吸毒嫌疑而遭警方逮捕的他，獲釋後旋即南下光州，在光州留宿一晚後，他代替爺爺全斗煥向五一八光州事件受害者、遺屬下跪道歉，甚至脫下西裝外套，為罹難者墓碑擦去灰塵。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，在光州停留一晚「研讀」五一八民主化運動的全宇元，今（31）日上午正式前往位於光州廣域市西區的五一八紀念文化中心，向在場的五一八罹難者家屬與受害者下跪道歉，「我的祖父全斗煥在五一八面前，是犯了重罪的罪人！我爺爺不僅未曾為國家民主主義發展盡心盡力，甚至反其道而行，阻礙民主主義發展。」

全宇元痛批家人不懂反省，彷彿是批著羊皮的惡狼，「若是向家人們詢問五一八事件，他們不是轉移話題、不然就是保持沉默。我在這群批著羊皮的惡狼中成長，彷彿我也是隻卑劣的惡狼。現在我清楚知道我的罪是如何沉重，並非是我帶著正義感，而是我發現自己的罪孽太過沉重。」

面對五一八事件金姓傷者的提問，全宇元表示，爺爺全斗煥生前根本未曾提到是他「主動下令」開砲鎮壓光州民運，相反地全斗煥甚至還稱自己是韓國的「民主主義之父」，表示自己死後會上天堂，顯然對於五一八事件毫無反省之意。

全宇元稱讚，光州市民才是為國家民主運動奮鬥的英雄，「在此我代替家人們向光州市民道歉，您們克服恐懼、正面迎擊軍事政權。對於我無法更早向您們道歉，我感到相當愧疚。」

全宇元向五一八事件時失去子女、失去家人的「五月媽媽」面前跪下雙膝、行跪拜大禮道歉。對此，五月媽媽們忍住淚水哽咽道，「謝謝你鼓起勇氣」。

在五一八事件以市民軍身份罹難的高中生文載學（문재학，音譯）的母親對全宇元表示，「當我想到過去你在恐懼與沉痛的歲月中度過，便感到相當心疼。你就把光州當作是你第二個家鄉吧！」

全宇元還前往位於光州廣域市北區的五一八民主紀念墓園，是全斗煥一家中首位向罹難者致哀的家族成員。他參謁時表情相當凝重，甚至還親自脫下黑色的西裝外套，為罹難者的墓碑擦去灰塵。

全宇元首先參謁五一八事件最初的罹難者金敬喆的墓碑，接著參謁小學4年級的罹難者全宰洙（전재수，音譯），並根據墳墓分佈的順序，參謁無人認領的無主孤墳。據悉，金敬喆生前為聽障人士，然而在返家途中卻慘遭軍方空降部隊隨機暴力毆打致死。

全宇元在五一八紀念墓園管理所長金範泰（김범태）的指引下，在聽取每一位罹難者的死因後，他在每一處墓碑皆親自跪下道歉，用衣角擦拭罹難者的墓碑與遺照，一旁的罹難者家屬與民眾也跟著落淚，金範泰也紅了眼眶。

全宇元也參謁了文載學的墳墓，並擁抱了文載學的母親金吉子（김질자，音譯）。金吉子帶著全宇元來到墓前，「你的爺爺殺了如今埋在這裡的我的兒子，他到底是犯了什麼罪？」、「載學啊，全斗煥的孫子來這裡道歉了」；隨後，金吉子向全宇元表示，「你一路辛苦來到這裡，內心是如何沉重啊！拜託你以後也常來墓園，撫慰這些人的在天之靈吧！」

報導指出，對於全宇元的道歉，五一八事件相關公民團體、罹難者家屬與受害者表示感受到滿滿的誠意。

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