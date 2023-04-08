日黑鷹直升機失事　尋獲「陸上自衛隊」字樣殘骸！機體恐沉海底

▲日本自衛隊黑鷹直升機6日失事墜海，現場發現寫有「陸上自衛隊」字樣的機門殘骸。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失事，陸自第8師團55歲師團長坂本雄一等10人失聯至今，其中包含8名軍官，多達5人為司令部高層。日媒報導，自衛隊與海上安保廳持續在現場搜索，尋獲疑似機門與旋翼葉片等零件，但部分機體可能已沉入海底，將利用聲納裝置進行海底探測。

根據NHK報導，日本陸上自衛隊黑鷹直升機失事迄今已第3天，目前研判為意外失事墜海，機上10人仍下落不明。現場周邊除了找到搭載於直升機上的折疊狀救生艇外，還發現寫有「陸上自衛隊」字樣的機門與螺旋槳葉片等零件，其中救生艇已經根據製造編號被確認來自失事直升機。

另一方面，由於還有部分機體沒有找回，自衛隊認為有可能已經沉入海底，因此派遣掃雷艦前往失事現場，用聲納設備探測海底物體，搜索行動仍在持續中。

此外，NHK採訪了防衛省與國土交通省相關人員後得知，在雷達訊號消失的大約2分鐘前，失事直升機曾與宮古島市西側的下地島機場塔台進行無線電通訊，當時還未回報異常情況，但這也是飛行員與塔台管制員的最後一次通信。陸上自衛隊認為，在通訊後的2分鐘內可能發生某種故障，正在進行調查。

▲日本陸上自衛隊UH-60黑鷹直升機。（圖／翻攝自航空自衛隊官網）

綜合日媒報導，失事直升機6日下午3時45分從宮古島分屯基地起飛，執行偵察周邊地形的任務，預計下午5時5分返回，未料下午3時56分在宮古機場西北方約18公里處海域上空「雷達光點消失」。機上10人多為陸自第8師團成員，司令部高層5人，第8飛行隊成員4人，與駐紮宮古島的宮古警備部隊成員1人。NHK指出，其中多達8人是軍官，除了師團長坂本雄一之外，司令部其餘4人軍階都在少校到上校之間。