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巴拉圭傳是「下個台灣斷交國」　領先陣營：誰提供更好條件就選誰

▲▼台灣與巴拉圭國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣與巴拉圭已建交超過60年，但美國最近認為，巴拉圭可能是下個與台灣斷交的美洲國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

中美洲國家宏都拉斯3月26日宣布與台灣斷交，結束雙方82年來的外交關係後轉投中國懷抱，讓台灣的外交問題再次成為全球焦點。路透最近指出，美國官員愈發相信，下一個和台灣斷交並轉向北京的美洲國家將會是巴拉圭，而拜登政府恐怕難以挽回相關局面。

據路透社報導，部分美國政策制定者和獨立分析人士認為，巴拉圭是近期最有可能與台灣斷交的國家，而巴拉圭即將在4月30日舉辦的選舉將決定相關議題的結果。

雖然執政保守派政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）矢言，若他贏得選舉，那巴拉圭與台灣的邦交將不受影響，但一旦該國反對派贏得選舉，那他們很有可能會兌現該黨在農業遊說團體要求下的承諾，即改與中國建交。

▲▼民調顯示，巴拉圭反對派候選人艾里格里的的支持度為38.1%。（圖／翻攝自Facebook）

▲民調顯示，巴拉圭反對派候選人艾里格里的的支持度為38.1%。（圖／翻攝自Facebook）

巴拉圭反對派候選人艾里格里（Efrain Alegr）在官網表示，若巴拉圭只能在台灣和中國之間二選一的話，那巴拉圭「應根據哪方可提供更好的條件來決定」。這位候選人也曾在1月告訴路透社，如果他贏得大選，就會與台灣斷交、改與中國建交。

艾里格里6號在網上貼出拉美權威機構Atlas發布的民調，聲稱他目前的支持度領先於對手潘尼亞，佔了38.1%，而潘尼亞的支持度則為36.4%。

路透社認為，如果台灣再失邦交國，那除了顯示華府在防止台灣流失邦交國上收效甚微外，也是中國在美國鄰國擴大足跡的最新跡象，不過多名人士一致認為，拜登政府在遏阻台灣邦交國轉向中國上能做的不多。

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