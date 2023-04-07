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「無法跟蔡英文比規格」柯文哲訪美行　首站到「花旗球場」觀賽

▲柯文哲訪美行前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲訪美行前記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統，明將啟程「自由台灣 對話之旅」訪美行，民眾黨今（7日）在行前記者會上公布行程表，可見柯落地紐約後，第一個行程是到花旗球場觀賽。對於能見到美國政府機關哪個層級的官員？柯文哲說，該見到的人都會見到，民眾黨沒有理由跟現任總統比相同的規格。

柯文哲7日率甫加入民眾黨的前台北市副市長黃珊珊、立委張其祿等人舉行「訪美記者會」 ，說明訪美之旅行程。根據民眾黨規劃，柯文哲將於明下午5時半搭乘華航CI12班機起飛，預計在美國時間8日晚上8時35分抵達紐約，回台則是搭乘長榮BR51班機，預計台灣時間28日早6時抵達。

柯文哲說，他此趟將拜訪美國政府機關、國會議員、智庫，以及台僑等，目的是了解美國，另方面也希望避免坐井觀天，要從美國甚至世界的角度回看台灣。

▲▼柯文哲率團訪美記者會 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

總統蔡英文今傍晚將搭機返抵國門，結束「民主夥伴共榮之旅」。媒體詢問柯文哲，在蔡英文後訪美是否感到壓力？能見到美國政府機關最高哪個層級的官員？

柯文哲回應，蔡英文是現任總統，能見到的層級跟在野小黨主席能見到的人，沒有理由層級相同，但該見到的人都會見到。柯文哲也說，本來民眾黨就沒有理由跟現任總統比相同的規格

根據民眾黨提供的柯文哲訪美行程表，柯在美國時間4月8日晚上8時35分抵達紐約，首個行程是隔天到紐約花旗球場，該球場是紐約大都會棒球隊所在地（行程中寫「大都會球場」）導覽與觀摩。

▼柯文哲「自由台灣 對話之旅」行程表。（民眾黨提供）

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