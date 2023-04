巨大冰柱突墜落　美國女子「推開同伴救人」自己卻喪命

▲圖為攀冰者在美國猶他州普萊斯峽谷(Price Canyon)天然冰凍瀑布攀登。(示意圖/達志影像/美聯社,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美國一名41歲女子與2名夥伴來到猶他州試著攀登冰凍瀑布,怎知上方突然有巨大冰柱墜落,她當下立刻把夥伴推開救了對方,自己卻不幸遇難。

綜合衛報等報導,41歲女子歐尼爾(Meg O'Neill)當時與21歲女子、34歲男子同行,3人本月2日抵達印第安峽谷(Indian Canyon)附近,試圖攀登結冰的雷文瀑布(Raven Falls),沒想到卻遇上冰柱墜落的緊急狀況。

歐尼爾當下立刻出手,把21歲同行女子推到安全地帶。警方表示,歐尼爾此舉可能救了21歲女子的性命,讓同伴能順利開車前往杜申市(Duchesne City)尋求協助。

只不過歐尼爾出手救下同伴後,被2塊墜落的巨大冰柱困住,沒能活下來。另外一名34歲男子則是在冰柱撞擊斷裂後,從約40英尺(約12公尺)高的地方墜落,傷勢嚴重,被救援直升機吊起送醫。

依據相關單位發布的照片,雷文瀑布地區被厚厚冰雪覆蓋。警方提到,「向所有受到這場悲劇影響的人、向這名英勇拯救他人但失去性命女子的家屬表達誠摯哀悼。」

UPDATE: The body of a 41-year-old woman was recovered Monday after she was crushed by two large blocks of ice in Duchesne County.



READ HERE: https://t.co/Qw0Bg1p2D3



(: Duchesne County Sheriff's Office) pic.twitter.com/tRONJY2aVS